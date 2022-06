Decepción de la hostelería gaditana en el primer fin de semana de Carnaval de Cádiz

Las previsiones de la hosteleria con los carnavales no están siendo las esperadas. Las contrataciones se hicieron pensando que el fin de semana iba a ver afluencia de público y en términos generales ha sido una desilusión las previsiones y el cariño con el que se ha preparado este carnval que luego no se ha correspondido con la parte económica lo ha dicho hoy en Onda Cero,Antonio de Maria, presidente de Horeca. De Maria confia en que este fin de semana sea mejor que el primero y ha apuntado también que a pesar de que no era lo esperado, hay establecimientos puntuales donde si se ha tenido mas público que el habitual.