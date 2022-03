El Consejo Local de Cooperación pide prudencia para canalizar bien las ayudas a través de organizaciones especializadas

El Consejo Local de Cooperación ha mostrado públicamente su agradecimiento a la ciudadanía por sus continuas muestras de solidaridad al tiempo que ha hecho un llamamiento a la prudencia y serenidad para canalizar bien estas ayudas a través de organizaciones especializadas con respecto a la crisis de la guerra de Ucrania. La concejala de Asuntos Sociales, Helena Fernández, ha trasladado al seno del Consejo las resoluciones y acuerdos adoptados por el Fondo Andaluz de Municipios por la Solidaridad Internacional en el que está presente el Ayuntamiento de Cádiz y en el que se acordaron diversas iniciativas para paliar la crisis humanitaria.

“Hemos expuesto en el consejo la necesidad de mantener la prudencia ante las campañas organizadas de acopio de medicamentos, alimentos, ropa… como se acordó con el Famsi, una prudencia que debe ser tenida aún más en cuenta en lo relativo a la acogida de menores provenientes del conflicto bélico”, ha asegurado Fernández, quien ha aclarado que “en este tipo de casos es mejor seguir las recomendaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Unión Europea y cooperación del Gobierno de España además de hacerlo a través de las organizaciones no gubernamentales especializadas”.

La concejala ha afirmado que “toda ayuda es válida si se articula el modo de hacerla llegar con seguridad a su destino por lo que es el momento de hacer caso a las personas especializadas que están trabajando sobre el terreno”. Entre las recomendaciones realizadas por las organizaciones para donar en situaciones de emergencia como esta se encuentran la de informarse con precisión sobre qué material necesitan las ong que están actuando, “de hecho ahora se valoran más las donaciones económicas que las materiales”, hacer donaciones económicas seguras con todas las garantías de seguridad, privacidad y protección de datos y asegurarse de que la ong tiene la experiencia en su campo y una trayectoria reconocida. En cuánto a qué no hacer, desde las organizaciones se pide que no se done a personas directamente.

¿Cómo ayudar?

Desde la UCA se ha dado a conocer la puesta a disposición de un servicio de interpretación a través del centro Cuneac (956601548 y en el correo electrónico eac@uca.es y la web: https//eac.uca.es )

El Consejo aprobó crear una comisión para coordinar todas las acciones que se hagan en relación a la ayuda humanitaria para Ucrania que estará formada por Cear, MPDL, UCA, Tierra de Todos y el Ayuntamiento. Al Consejo Local de Cooperación asistieron representantes de la Asamblea de Cooperación por la Paz, Madre Coraje, Cardijn Asociación Andaluza de Cooperación Sanitaria, Oxfman, Fundación Esperanza, Fundación Madrazo, Liga Gaditana, Manos Unidas, MPDL, Museke, UCA, GEA, Cear, UNICEF, además de de los grupos políticos Adelante Cádiz, PP, PSOE y Ciudadanos.

En los siguientes enlaces hay recomendaciones para la ciudadanía sobre cómo actuar ante este tipo de emergencias de Caongd y Aecid.