Ciudadanos tampoco apoyará el presupuesto de Cádiz: "El PSOE es servil al alcalde"

La concejala y portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz, Lucrecia Valverde, ha analizado en Más de Uno Bahía de Cádiz las cuentas municipales que se llevarán a debate la semana que viene y que hoy han pasado el primer filtro con la comisión de presupuestos. Valverde cree que el capítulo de gastos e inversiones sigue siendo el mismo que el de los presupuestos del año 2020: "no son unos presupuestos de reconstrucción que es de lo que se trata", defiende la concejala que asegura que las previsiones de gastos son irreales.

Ciudadanos no apoyará a priori estas cuentas: "no ha habido debate", critica la portavoz naranja que acusa al Gobierno de entregarles un documento "prediseñado" y que no han podido complementar con negociaciones ni con inversiones, algo que asegura Valverde carece estas cuentas. "Vamos a acabar llorando a los fondos europeos como siempre", cree Valverde sobre las cuentas municipales y su capítulo de inversiones. "Cádiz necesita unos nuevos que sean valientes y ofrezcan garantías a los ciudadanos", cree la concejala naranja que defiende que "habría que haber trabajado unos presupuestos nuevos y coherentes".