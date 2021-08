Chipiona 'reivindica' la desembocadura del Guadalquivir

El Ayuntamiento de Chipiona va a encargar un estudio a la Universidad de Granada para 'demostrar' que el río Guadalquivir desemboca en su municipio y no en Sanlúcar de Barrameda. Así lo ha explicado el propio edil a través de la televisión pública de la localidad donde ha explicado que esta iniciativa viene para "defender los intereses de Chipiona". Y es que, según el regidor chipionero, "la ciudad no aparece en los textos cuando se habla del río Guadalquivir", por lo que ha explicado que este estudio servirá para reclamar si fuera necesario "el cambio de denominación de la desembocadura o de la broa del río". El equipo dirigido por el profesor de la Unviersidad de Granada, Antonio Ramos, será el encargado de hacer este estudio el cual el regidor de Chipiona ha querido dejar claro que es gratuito.

Luis Mario Aparcero ha justificado esta petición en que "Chipiona forma parte del Valle del Guadalquivir, que la zona navegable del río está gestionada por el Puerto de Sevilla y tiene como última señal marítima el Faro de Chipiona y que en la localidad también se ubica la base de los prácticos que asiste a los barcos que entran o salen del río". Además, el regidor ha mostrado en su intervención en la televisión pública chipionera un mapa del Instituto Hidrográfico de la Marina para afirmar que "antiguamente había dos canales, desembocando el situado más al sur de ellos frente al término municipal de Chipiona, junto a la punta de Montijo". Asimismo, ha argumentado que "la boya del Perro, hoy Juan Sebastián Elcano, se encuentra situada delante de Chipiona, siendo junto a la de Salmendina las que embocan y dan entrada al río Guadalquivir, aunque hay otras señalizaciones marítimas".

El alcalde de Sanlúcar: "Al principio creí que era una broma pero no tiene ninguna explicación"

El alcalde de Sanlúcar de Barrameda, Víctor Mora, ha reivindicado que "Chipiona y Sanlúcar no tienen que competir, sino ir de la mano". Lo ha dicho en la televisión pública municipal, Costa Noroeste, asegurando que "al principio pensaba que era una broma pero no tiene ninguna explicación". Mora cree que "es una ocurrencia para que se hable de Chipiona pero se habla mal" y asegura que es un error crear una polémica sobre este asunto "creando mal rollo entre ambas localidades". El regidor sanluqueño ha asegurado que concejales de la vecina localidad que le han pedido disculpas y ha aprovechado para lanzar una mano a la localidad "hermana" de Chipiona para trabajar "de la mano y dejar "polémicas que no llevan a ningún lado".