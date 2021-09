Chiclana se vuelca con Tosantos y Halloween como eventos dinamizadores en otoño

El Ayuntamiento de Chiclana desarrollará un destacado programa de actividades con motivo de la celebración de Halloween y Tosantos, unas fiestas que se desarrollarán en torno a la noche del próximo 31 de octubre y al 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos. Así lo han anunciado el delegado municipal de Juventud, José Alberto Cruz, y la delegada de Fomento y Mercado, Pepa Vela, quienes han comparecido en rueda de prensa en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, que ha sido engalanado para la ocasión con motivos propios de Halloween, junto a la presidenta de la Plataforma de Comerciantes, Vive Chiclana, Ana Mota. “Como sabéis, las fiestas de Halloween, que celebramos en torno al 31 de octubre, han cobrado un gran protagonismo con los años entre todo tipo de públicos que quieren disfrutar en esas noches de su ciudad de una forma diferente. Una iniciativa en la que hemos trabajado con el objetivo de dinamizar las calles de Chiclana, sus comercios, la hostelería y hacer disfrutar a la propia ciudadanía”, ha señalado José Alberto Cruz, que también ha destacado que “este año hemos trabajado en una programación muy intensa en la que van a tener cabida todas las generaciones. Por primera vez vamos a poner un decorado extraordinario con motivo de estas fiestas”.

“De esta forma, figuras de hasta cuatro metros de altura serán el eje central en la calle del Ayuntamiento, dejándose ver para que cualquiera pueda tomarse alguna fotografía con estas impactantes figuras que darán qué hablar. Estas figuras estarán durante toda la semana desde el mismo lunes 25 de octubre hasta el domingo 31 de octubre”, ha explicado el delegado, reseñando que “también por primera vez hemos creado el Street Halloween con el que personajes de terror van a desfilar por las calles del centro de nuestra ciudad dejándose ver para hacer disfrutar a la gente de un ambiente terrorífico. Estos personajes se dejarán ver durante el 31 de octubre a partir de las 20:00 horas”. Otra nueva iniciativa será el laberinto del pánico, que se situará en la Plaza de las Bodegas. “Dentro de este laberinto de más de 200 metros, los participantes tendrán que intentar escapar entre los pasadizos, en lo que van a poder encontrarse a personajes aterradores que les impedirán salir fácilmente. Un laberinto con pasillos sin salida, decorados y actores que te harán vivir una experiencia totalmente inmersiva”, ha explicado el delegado, haciendo hincapié en que “se podrá participar de forma totalmente gratuita, descargándose la entrada en la página web www.juventudchiclana.es”.

Chiclana se llena de actividades por Halloween

Las entradas se habilitarán dos semanas antes de la cita y podrán elegir entre los pases de los día 29, 30 o 31 de octubre. El horario que tendrá será desde las 20:30h hasta las 00:00 horas. También hay que tener en cuenta que porque por fuera del laberinto también habrán actores que dinamizarán el entorno. Otra iniciativa serán las gimkanas de terror que serán para un público más familiar con niños y niñas, de manera que puedan disfrutar de una actividad más adaptada y con la que poder disfrutar de numerosas pruebas en un entorno tan divertido como el parque de Santa Ana. Participar también será gratuito, descargándose las entradas limitadas de la web de Juventud que se habilitarán dos semanas antes de la actividad. Personajes, decorados y dinamizadores harán de esta aventura una oportunidad para disfrutar toda la familia, en pareja o de forma individual.

“Para incentivar que las personas se caractericen y disfracen vamos a poner por primera vez un punto de caracterización profesional que maquillarán aquellas personas que se acerquen de forma gratuita. Este punto de caracterización lo tendremos en el atrio del Ayuntamiento, durante la tarde-noche del 31 de octubre”, ha explicado José Alberto Cruz, señalando que “con esta iniciativa esperamos fomentar la participación activa de la ciudadanía con maquillajes y sus disfraces”. “Además, con la hostelería de nuestra ciudad vamos a retomar la ruta de la tapa especial Halloween con la que van a crear tapas especiales para esa noche. Aunque van a estar disponibles en la carta durante toda la semana desde el 25 de octubre hasta el 31 de octubre y hasta las tapas se caracterizan para la ocasión. Una forma muy divertida de disfrutar de los negocios de nuestra ciudad”, ha informado el delegado.

El mercado de Chiclana celebrará Tosantos

“Sin duda alguna, será un Halloween de película. Tanto que proyectaremos también cine de terror en la noche del 31 en la Plaza Mayor. Una actividad gratuita y de acceso libre aunque para coger asiento tendrán que reservar en la página web de la Delegación de Juventud hasta agotarse. Sonido envolvente y personajes de terror van a conseguir que ver la película sea mucho más divertido ya que, en cualquier momento, podrán asustarte los personajes que rodean la zona. En particular, la película que se va a proyectar es la de ‘Anabelle’. Aunque, en este caso, puede que lo que más miedo te haga pasar no sea la película precisamente. Toda la información sobre la programación ya la tenemos subida a la página web de Juventud”, ha finalizado el edil. Por su parte, Pepa Vela ha resaltado que, “ahora que estamos viendo la luz al final del túnel, con unos datos de contagios muy bajos, vamos a echar toda la carne en el asador y queremos volver a esas fiestas que todos recordamos, en la que se decoraba el Mercado de Abastos con motivo de Tosantos”. “Así, vamos a celebrar esta festividad por todo lo grande, decorando el Mercado con figuras muy impactantes y haciendo guiños a cada uno de los gremios que trabajan allí”, ha explicado la delegada municipal de Fomento y Mercado, quien ha añadido que “también vamos a instalar un photocall para que la gente pueda hacerse sus fotos, por lo que tendremos un Mercado de Abastos aún más atractivo”.

“Pero no nos vamos a limitar a los días en torno al 31 de octubre y 1 de noviembre, sino que vamos a tener decorado el Mercado durante dos semanas, con el objetivo de que todos los chiclaneros y chiclaneras puedan visitarlo”, ha aclarado Vela, quien ha animado a la ciudadanía a “disfrutar de esta festividad en el centro de Chiclana, donde pueden hacer sus compras, tomar las tapas especiales por Halloween y disfrutar de las distintas actividades previstas en la ciudad”. Finalmente, Ana Mota ha mostrado su satisfacción por “la magnífica programación prevista para Halloween y Tosantos” y ha indicado que “desde los sectores hostelero y comercial vamos a participar en esta iniciativa con una nueva ruta de la tapa, en la que participan once establecimientos de la localidad, no solo del centro, sino también de otras zonas como El Torno, el Retortillo y La Barrosa”. “Así, podremos disfrutar de tapas, dulces y platos para adultos y pequeños, incluyendo algún plato para celíacos”, ha indicado la presidenta de la Plataforma de Comerciantes Vive Chiclana, quien ha animado a la ciudadanía a “disfrutar de las distintas actividades organizadas por el Ayuntamiento, mientras los comerciantes colaboramos con una decoración especial por Halloween”.