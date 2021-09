Chiclana implicará a vecinos, oposición y sectores en armar las nuevas normas urbanísticas de la ciudad

El alcalde de Chiclana, José María Román, y la delegada municipal de Urbanismo, Ana González, han comparecido ante los medios de comunicación para explicar la sentencia que determina la nulidad del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Chiclana. Así pues, el regidor chiclanero ha explicado que “es una sentencia muy importante, por las consecuencias que tiene para Chiclana y para toda Andalucía. Es una sentencia de ámbito regional, porque la caída de planes general es una acción que se repite en continuo. Hay que aclarar que quien aprueba o no los planes generales es la Junta de Andalucía y los ayuntamiento de toda Andalucía lo único que podemos hacer es seguir el procedimiento administrativo que nos marca la Junta. Es muy importante que esto quede claro, porque no es ninguna veleidad ni ninguna arbitrariedad del Ayuntamiento de Chiclana la que ha provocado la nulidad del Plan, sino que es la decisión administrativa que toma la Junta de Andalucía de cómo redactar el procedimiento del Plan General de Chiclana y otros 300 planes de Andalucía, la que está provocando las anulaciones de estos planes que se van aprobando”.

“Hay dos elementos principales que determinan la nulidad del Plan General, según marca la sentencia. Uno es la aprobación parcial del Plan y la otra es la evaluación ambiental estratégica”, ha explicado José María Román, destacando que, como dice la propia sentencia, “el Plan General de Chiclana tiene evaluación ambiental estratégica, pero no desde el inicio. Hubo un momento en la tramitación del Plan en el que nosotros fuimos a aprobar un documento, apareció entonces la sentencia de Marbella y dejamos en suspenso el trámite, haciendo una consulta a la Junta para ver qué teníamos que hacer. La Junta contestó cuatro meses después, dándonos las directrices de lo que teníamos que hacer. Eso fue lo que hicimos. Ante la duda, fuimos prudentes y paralizamos la aprobación del Plan hasta que la Junta nos dio por escrito lo que teníamos que hacer, porque la Junta es la administración competente en esto y la que debe marcar la pauta. Por ello, cuando el Plan General se anula, se le anula a quien lo aprueba, que es la Junta, y los dolientes somos las ciudades.

El Ayuntamiento iniciará una serie de reuniones con los vecinos y vecinas

"Ahora el tribunal nos dice que ese procedimiento no fue adecuado. A lo mejor es la Junta la que también tiene que preguntar cómo tienen que hacerse las cosas, tal y como hicimos nosotros. Lo que no puede ocurrir es que los planes se le anulen a todas las ciudades, habiendo seguido los procedimientos que se nos dicen”, recalca el alcalde. “Según la información publicada, la evaluación ambiental estratégica no fue correctamente tramitada porque no se formuló en la fase preliminar del borrador el plan y que la aprobación definitiva parcial infringía la normativa comunitaria nacional sobre la evaluación ambiental estratégica. Estas cuestiones las indica la Junta, no el Ayuntamiento ni ninguno de sus trabajadores, ni el alcalde ni la concejala de cuando se hizo este paso inicial, que fue con el Partido Popular. Con esto no quiero decir que el PP sea el culpable, porque cuando gobernó y no hizo lo que el tribunal dice ahora, es porque la Junta dijo cómo había que hacerlo. Igual que nosotros hemos continuado con las indicaciones de la propia Junta”, ha especificado el alcalde.

