Cádiz se prepara para el 25-N de la 'coeducación'

La concejala de Feminismos y LGTBIQ+, Lorena Garrón, ha apelado a la unión de las instituciones, colectivos y de la sociedad general para atajar las violencias de género, lo que ha asegurado que “es posible abordándola desde la raíz y afrontando los cambios necesarios a nivel estructural”. Así lo ha manifestado en la presentación de los actos organizados por el Ayuntamiento de Cádiz, a través de la Fundación Municipal de la Mujer, para reivindicar el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En rueda de prensa, Garrón ha dejado claro que “se trata de una lucha que llevamos por bandera los 365 días del año junto a colectivos, asociaciones de mujeres y a toda la sociedad. Pero, efectivamente, hay dos fechas al año que son especialmente nuestras y tenemos que reivindicarlas para seguir visibilizando las violencias machistas y la necesidad de unir fuerzas para acabar con esta lacra”, como son el 25N y el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer.

La concejala ha reflexionado sobre cómo ha afectado la pandemia a muchas mujeres, sobre cómo ha influido esta situación de encierro y de aislamiento provocando una agudización de las violencias machistas en general. Asimismo, ha puesto el acento sobre la violencia sexual que se ejerce sobre las mujeres, especialmente la que afecta a menores y a jóvenes. “Necesitamos poner estas cuestiones sobre la mesa y darles visibilidad para que estas violencias paren, más aún teniendo en cuenta que se da sobre todo en niñas y adolescentes, que quedan marcadas para el resto de su vida. Hay que ponerle freno a eso. No podemos quedarnos de brazos cruzados”, ha aseverado.

Garrón ha argumentado que “la violencia de género es consecuencia de la sociedad patriarcal, por lo que estamos convencidos de que se puede erradicar acudiendo a la raíz del problema, de manera integral con diferentes sectores de la sociedad”. Según ha apuntado, este convencimiento de que se trata de un problema que se puede eliminar “nos diferencia de la derecha, que asume que las violencias de género son algo que está ahí y que no se puede atajar, limitándose a poner parches que no resultan suficientes, y mucho menos si se acaban aliando con una extrema derecha que niega esta realidad y dice directamente que la violencia machista no existe”. Como ha explicado, dentro de este “firme” compromiso y de cara al 25 de Noviembre, a través de la Fundación Municipal de la Mujer se ha organizado una serie de actividades que se desarrollarán a lo largo de todo este mes y que están dirigidas a distintos públicos, incluyendo a los más jóvenes, ya que la educación en igualdad y la prevención son “las herramientas más importantes para combatir y erradicar la violencia de género”.