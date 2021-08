Beardo celebra que se evite el toque de queda pero pide reconsiderar cómo se calcula la tasa de covid

LEER MÁS El alcalde de Conil pide que la población turística flotante se tenga en cuenta a la hora de medir los casos de Covid

Uno de los municipios que más preocupaba en las últimas horas en lo que respecta a la incidencia del coronavirus, su tasa y las medidas restrictivas que podría acarrear es El Puerto de Santa María, en Cádiz. Uno de los corazones turísticos de la Bahía de Cádiz mira preocupada la incidencia que hasta ayer superaba los mil casos de coronavirus por cada cien mil habitantes, lo que de haber continuado hoy esta línea, hubiera podido suponer el establecimiento de medidas para la limitación nocturna.

Este miércoles se ha corroborado que la curva de incidencia comienza a descender en la ciudad, hecho que celebra el alcalde de El Puerto, Germán Beardo, que pone sobre la mesa lo que hubiera sido una 'catástrofe' económica en plena temporada turística para los hosteleros de la ciudad. El regidor portuense incide en que es compatible la actividad económica con las medidas para parar el coronavirus, celebrando así la implicación del sector de la ciudad.

No obstante, Germán Beardo ha querido reseñar que la tasa de incidencia de la ciudad no se corresponde con el censo, indicador que usa la Junta de Andalucía para calcular la incidencia en una localidad. Beardo ha reseñado que se calcula por una base de 88.703 habitantes -censo oficial de la ciudad- cuando en verano esta cifra se multiplica por 3 llegando a 180.000 o 190.000 habitantes. Como muestra, el alcalde de El Puerto ha reseñado que hay solo nueve hospitalizados por coronavirus en el hospital de la ciudad. El regidor portuense cree necesario cambiar los criterios de cálculo para localidades costeras que asumen población flotante porque considera que estas cifras no se corresponden con la situación real de la ciudad y de sus habitantes "que no son los mismos que en invierno".