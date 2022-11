El Ayuntamiento de San Fernando asumirá el coste del arreglo del CEIP San Ignacio

El Ayuntamiento de San Fernando va a hacerse cargo de las obras que necesita el CEIP San Ignacio, que arrastra graves problemas estructurales y donde hace unos días se produjeron desprendimientos del techo. El consistorio isleño cree que la administración competente, la Junta de Andalucía, "no asume su responsabilidad ni da soluciones, y desde el Gobierno municipal queremos poner por delante de todo debate la seguridad de los menores y de la comunidad educativa de este colegio". Así lo ha anunciado hoy la alcaldesa de la ciudad, Patricia Cavada, que ya ha informado a la dirección del centro, al AMPA del San Ignacio y a la Flampa (Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos) de San Fernando de que ha dado las directrices al personal técnico municipal para que trabajen en la redacción del proyecto y en la licitación para ejecutar la obra del centro San Ignacio. Cavada ha resaltado que “vamos a hacernos cargo de esta obra que no es de nuestra competencia porque lo principal es que no haya riesgos para los niños y niñas, y porque ante todo hay que velar por la calidad de la educación, aunque esta Junta de Andalucía no quiera entenderlo”.

Eso sí, la regidora ha dejado muy claro que “aunque no vamos a dejar pasar ni un día más y vamos a actuar, posteriormente reclamaremos judicialmente esa cantidad invertida a la administración que tiene las competencias y la que le corresponde actuar ante problemas estructurales como el del CEIP San Ignacio”. Cavada ha lamentado “la falta de actitud de la Junta de Andalucía ante un problema tan grave como el de este colegio”, y ha recriminado que “los cambios de criterio y posicionamiento de la Junta de Andalucía han sido continuos, ya que un día informan de que van a actuar y de que tienen 60.000 euros para invertir en el centro (y así se lo comunican al propio Defensor del Pueblo Andaluz), y al día siguiente la delegada de Educación, Isabel Paredes, se descuelga diciendo que le corresponde hacer la obra al Ayuntamiento”.

La Junta celebra que el Ayuntamiento se haga cargo

La Delegada territorial de Desarrollo Educativo y FP y Universidad, Investigación e Innovación en la provincia de Cádiz, Isabel Paredes, ha celebrado que el Ayuntamiento de San Fernando se avenga a cumplir con sus obligaciones, según marca la normativa, y atienda por fin las deficiencias en las instalaciones del CEIP San Ignacio, producto, según detallan los informes técnicos, de la falta de conservación y mantenimiento por parte del Consistorio en los últimos años. No obstante, Paredes ha vuelto a tender la mano al Ayuntamiento para colaborar en solucionar los problemas en beneficio de toda la comunidad educativa del centro.

La Delegada ha recordado a la alcaldesa de San Fernando que la lealtad institucional es un principio fundamental para trabajar en la dirección correcta en la solución de los problemas, le reclama que asuma la responsabilidad que procede y le recuerda que la Junta de Andalucía en todo momento ha considerado el CEIP San Ignacio como una prioridad, como le trasladó en la reunión del pasado 29 de septiembre. Entonces, le trasladó que el director del centro había envidado al Ayuntamiento de San Fernando más de 500 requerimientos por deficiencias de las instalaciones que nunca tuvieron respuesta. Entre ellas figuran abombamiento, fisuras y grietas en techos (además de las aparecidas en el aula con resultado de desprendimiento), en el comedor, vestuario, en el salón de actos, aseo de profesoras, botiquín, aseo de niños, o humedades en distintas estancias.