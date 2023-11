El Ayuntamiento de Puerto Real defiende el uso del remanente de tesorería: "Se usará para mejorar la vida de la gente"

La vivienda es la principal protagonista del remanente de casi diez millones de euros que va a usar el Ayuntamiento de Puerto Real. El Ayuntamiento adquirirá y rehabilitará una promoción de catorce viviendas en Cruz de la Degollada por 1,35 millones de euros. El objetivo de estas viviendas es que sean de alquiler social.

Además, con este remanente presupuestario se ejecutará la antigua Bodega de Campuzano para desarrollar el centro académico de investigación y divulgación de la enología con la Universidad de Cádiz. Además, se adquirirá una finca para ampliar el Archivo Municipal, contratar personal temporal para cubrir necesidades y se adquirirá medios informáticos y equipamientos para el Teatro Principal.

Por primera vez, defiende el concejal de Hacienda, José Alfaro, "se aplicará el remanente para mejorar la vida de la gente y no exclusivamente para pagar deuda". "No vamos a pagar ni un euro más de la deuda que corresponde al Ayuntamiento de Puerto Real en cada ejercicio. Se paga la deuda porque no hay más remedio pero el resto del dinero va a ir a mejorar la vida de la gente. Para eso hemos llegado al gobierno", ha apostillado.