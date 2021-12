Ayuntamiento y Junta firman el miércoles la cesión de los terrenos de la futura Ciudad de la Justicia

El Ayuntamiento de Cádiz y la Junta de Andalucía firmarán este miércoles el convenio para la formalización de la afectación por mutación demanial externa de varios inmuebles situados en la parcela denominada Depósitos de Tabaco para la construcción de la Ciudad de la Justicia. La portavoz del Equipo de Gobierno, Lorena Garrón, ha mostrado su sorpresa por las declaraciones de la delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Ana Mestre, alertando del peligro que corría el proyecto por no tener fijada una fecha para la firma del convenio “pese a que ésta estaba fijada desde hace una semana. Parece que o no se entera, o no le informan sus superiores o lo único que pretendía es enturbiar una vez más las relaciones entre las ambas administraciones”:

Lorena Garrón ha recordado “el compromiso manifiesto una y otra vez por parte de este Equipo de Gobierno para la construcción de la Ciudad de la Justicia a pesar de las continuas excusas y peticiones por parte de la administración autonómica cuyo único objetivo parecía el de querer retrasar en el tiempo este proyecto”. Garrón ha subrayado que a diferencia de en otras capitales andaluzas “como en Sevilla donde se gastan más de 70 millones de euros en un edificio de Abengoa para la una sede de la Ciudad de la Justicia en Sevilla, otra millonada en Málaga, este Ayuntamiento pone a disposición los terrenos municipales con coste cero”. Así, ha destacado que “de momento, el único compromiso de la Junta con la Ciudad de la Justicia en Cádiz es una inversión de 600.000 euros”