El Ayuntamiento, contrario a la decisión de suprimir tres especialidades del IES Virgen del Carmen

La alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya, ha mostrado su preocupación por la decisión de la Junta de Andalucía de suprimir tres especialidades de Formación Profesional en el IES Virgen del Carmen. Ha sido durante una visita al centro, donde Elena Amaya fue recibida por su director, Carlos Muñoz, para conocer de primera mano la información sobre la eliminación de estos ciclos, prevista para el próximo curso.

Las especialidades que ya no serán ofertadas por el Virgen del Carmen serán dos de grado medio, Cuidados Auxiliares de Enfermería e Instalaciones Eléctricas y Automáticas, y una de grado superior, Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear. Según explicaron a la alcaldesa, la Administración Autonómica quiere realizar una serie de cambios en el Instituto, no sólo en el aspecto académico, sino también en el edificio, que implican la exclusión de los mencionados ciclos. Elena Amaya ha criticado que “la Junta no tome en consideración la opinión de la comunidad educativa del Centro a la hora de realizar modificaciones tan sustantivas como las que han sido comunicadas”, y ha mostrado su descontento por esta reducción en la oferta académica: “deberían sumar opciones en lugar de eliminarlas, pues este instituto tiene una excelente trayectoria en formación para el empleo de las personas jóvenes de nuestra localidad y de toda la provincia”.

En este sentido, la alcaldesa ha querido recalcar que “la mejora de los niveles de desempleo no es precisamente la prioridad del gobierno de Moreno Bonilla, y por eso la reducción de la formación profesional en una zona con tanto paro ejemplifica la importancia que otorga la derecha al acceso al mercado laboral de las personas jóvenes”.