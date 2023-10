El Ayuntamiento de Chiclana presenta el avance del Plan de Ordenación Urbana

El Ayuntamiento presentó públicamente en la tarde de ayer el avance del Plan de Ordenación Urbana, actualmente en consulta pública. A este acto, celebrado en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal y presidido por el alcalde de Chiclana, José María Román, acudió un centenar de personas, entre los que se encontraban representantes de partidos políticos, del tejido asociativo, económico y social de la ciudad y vecinos de diversas zonas del municipio. Durante el encuentro, el regidor chiclanero explicó la evolución urbanística de Chiclana de los últimos años, así como los nuevos documentos urbanísticos que regirán la ciudad en esta materia en el futuro. "Hemos llegado hasta aquí después de dos planes anulados. Los planeamientos que hemos desarrollado han sido igual que el de ahora, es decir, siguiendo las indicaciones que nos da la administración competente, que es la Junta de Andalucía. Los procedimientos anteriores fueron tumbados por los tribunales y aquí estamos con este nuevo documento", informó.

"Como ustedes saben, la LISTA contempla un cambio sustancial en cuanto a la Ley del Suelo anterior. Hablamos ahora de dos planes. Uno del suelo urbano, que es el Plan de Ordenación Urbana (POU), y otro de los suelos de desarrollo a futuro, el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM). Ahora presentamos el POU, que está en la fase de avance, y luego llegará el PGOM, que es un documento de mayor publicidad y dimes y diretes, puesto que es la vinculación del futuro desarrollo del municipio. Aquí cada cual tendrá una opción, una más conservadora y otra de más crecimiento", explicó el alcalde. "Si nos centramos en lo que da de si el POU, es, en virtud de lo que dice la LISTA, lo que tiene en consideración los suelos urbanos. El esfuerzo que se ha hecho y la posición que se ha establecido es la abierta, con absoluta franqueza, confianza y el mayor respeto entre las dos partes, con la dirección general de la Junta de Andalucía, que conoce de primera mano la casuística urbanística de Chiclana. Así pues, si hablamos del POU, éste recoge las normas subsidiarias del 87, en toda su plenitud y en toda su extensión y los suelos que se pueden incorporar, porque son considerados suelos urbanos. El marco es muy delimitado", destacó José María Román. Además, explicó que "se podrá alegar sobre lo que debe o no como suelo urbano, pero hay que tener un matiz, sobre todo para los que digan que su finca antes era suelo urbano no consolidado, porque esos suelos pertenecen al PGOM".

"Otra cuestión importante es la referida a las antiguas Áreas de Gestión Básicas o a los suelos urbanos no consolidados, es decir, los casi 20 millones de metros cuadrados que estaban en el anterior planeamiento como suelos urbanos no consolidados y que se venían a desarrollar a través de ordenanzas que han estado en vigor. En este sentido, la Junta nos expuso su criterio. Así, entendiendo lo que es el contexto de la ciudad de Chiclana y entendiendo el POU, esos suelos urbanos no consolidados no debían entrar, a efectos urbanísticos, como suelos urbanos, debiendo permanecer como suelos rústicos. Esto no quiere decir que en un futuro Plan General, PGOM, no se pueda hacer", matizó el alcalde. "A nosotros esta opción nos pareció acertada y la compartimos y voy a explicar por qué. En el primer Plan General se arbitraron unas ordenanzas que venían a poner de manifiesto cómo regularizar todas esas viviendas. En una primera etapa, el marco que se había establecido era de unas ordenanzas que venían a urbanizar en términos de lo que supone urbanizar un suelo que es rústico y al que había que hacerle el reparto de zonas verdes, equipamientos, viales, etc. Es aquella ordenanza que suponía un coste importante por lo que dice la Ley del Suelo", recordó.