El Ayuntamiento de Chiclana plantea una subida del IBI a aparcamientos, hoteles y grandes superficies que afecta a 41 inmuebles

Con el objetivo de equilibrar el déficit entre ingresos y gastos, debido al potente plan de inversiones en la ciudad, y sin que afecte a ni una sola vivienda de Chiclana, el Gobierno municipal llevará a Pleno una modificación de la Ordenanza Reguladora del IBI, a través de la cual se establecerá un IBI diferenciado para los principales hoteles, grandes superficies y estacionamientos con un mayor valor catastral. Así lo ha anunciado la delegada municipal de Hacienda, Isabel Butrón, quien ha resaltado que “esta medida solo afectará a 41 de los 4.709 inmuebles de actividades económicas de estos tres usos del municipio, es decir, el 0,87 por ciento del total, sin que afecte a aquellos inmuebles de uso residencial”.

“Este Ayuntamiento tiene actualmente un déficit estructural entre ingresos y gastos, como consecuencia de un programa potente de inversiones que estamos llevando a cabo para mejorar los servicios e infraestructuras de la ciudad”, ha indicado Isabel Butrón, quien ha aclarado que, “para no gravar a la ciudadanía, vamos a establecer un IBI de tipo diferenciado, siempre dentro de lo que nos permite la Ley, para aquellos bienes inmuebles de naturaleza urbana de uso distinto al residencial y con un valor catastral elevado”. “Se trata de una medida que ya vienen haciendo muchos ayuntamientos y que solo afecta a una mínima parte de establecimientos hoteleros, grandes comercios y estacionamientos”, ha recalcado la delegada de Hacienda, quien ha añadido que “en los dos primeros casos habrá un tipo diferenciado del 1 por ciento, mientras que en tercero será del 0,8 por ciento”.

Hay que resaltar que los umbrales de valores catastrales establecidos son de más de 1,5 millones de euros para grandes hoteles; más de 1 millón de euros para grandes superficies; y de 400.000 euros para bolsas de estacionamiento. “Esto nos va a permitir la búsqueda del equilibro económico y el correcto funcionamiento de este Ayuntamiento, dotando de los recursos necesarios para todos los servicios de atención a la ciudadanía”, ha incidido Butrón, quien ha aclarado que “así tendremos un incremento de recaudación de algo más de 1,5 millones de euros”. “Incidir en que esta medida no afecta al uso residencial, es decir, no afecta a ningún inmueble destinado a vivienda”, ha insistido la delegada de Hacienda, quien ha recalcado que “seguimos con uno de los tipos impositivos más bajos de la Bahía de Cádiz, por lo que no afecta a la ciudadanía en general”. “Simplemente, se trata de re-equilibrar un poco los ingresos con los gastos que tenemos, para poder lograr la estabilidad y equilibrio que necesita el Ayuntamiento para seguir apostando por las inversiones en la ciudad”, ha concluido.