El Ayuntamiento de Cádiz pone en marcha el II Plan de Rehabilitación Interior de Viviendas Municipales

El alcalde de la ciudad, Bruno García, ha presentado este viernes junto al teniente de alcalde delegado de Urbanismo, José Manuel Cossi, y la concejala de Vivienda y Desarrollo Sostenible y presidenta de Procasa, Ana Sanjuán, el II Plan de Rehabilitación Interior de Viviendas Municipales, que cuenta con un presupuesto de un millón de euros.

El alcalde ha recordado que en estos momentos se está ultimando el primer plan, que se encuentra al 90% de ejecución, por el que se ha actuado en 151 viviendas municipales de distintos barrios de la ciudad como el Casco Histórico, Cerro del Moro, Guillén Moreno y Puntales.

Con este segundo plan, los inquilinos de las viviendas municipales de la ciudad podrán optar a ayudas de hasta 10.000 euros para la reforma interior de sus hogares siempre que reúnan una serie de requisitos. Las bases de la convocatoria se aprobarán el próximo lunes 19 de octubre en el Consejo de Administración de Procasa.

El principal objetivo de este plan es la rehabilitación de las viviendas municipales para fomentar la conservación, la mejora de la eficiencia energética y la mejora de las condiciones de habitabilidad, salubridad y accesibilidad del parque. El alcalde ha asegurado que “para este Equipo de Gobierno la construcción de viviendas es una prioridad pero también el bienestar de nuestros inquilinos. Por eso pusimos en marcha este plan pionero por el que más de un centenar de familias gaditanas se han visto ya beneficiadas”. Ha añadido que “con este segundo plan seguiremos rehabilitando nuestro parque municipal para ofrecer las mejores condiciones para vivir a nuestros inquilinos”.

El plan se dividirá en tres fases diferenciadas como son la divulgación del plan a los posibles beneficiarios, la selección de las solicitudes presentadas y la comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos y, por último, la ejecución de las obras.

La primera de estas fases dará comienzo en los próximos días con la presentación de este plan a los inquilinos, vecinos y presidentes de las comunidades de propietarios. La segunda fase, la que consiste en la selección de las solicitudes presentadas y comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos en las bases, será realizada por un comité técnico que analizará las peticiones y ponderará los criterios de selección.

Por último, la tercera fase corresponderá con la ejecución de las obras, una vez que se haya completado la selección de los beneficiarios de las ayudas. Entre las actuaciones que contempla el plan está la adecuación de los baños para mejorar la accesibilidad, la rehabilitación de la carpintería exterior, la supresión de humedades, adaptación de las instalaciones y la mejora de los baños y de las cocinas en general.

Los requisitos que se contemplan para que se pueda acceder a estas ayudas son los siguientes: ser titular de la vivienda, que la antigüedad de la misma sea superior a los 10 años, unos ingresos inferiores a 3,5 veces el IPREM, que la vivienda no esté incluida en ningún plan de remodelación de barrio promovido por el Ayuntamiento de Cádiz y, por último, estar al día en el pago de los recibos de alquiler y de la comunidad de propietarios.

Las solicitudes podrán presentarse 30 días hábiles después de la publicación de las bases en la página web de Procasa.