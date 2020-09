Arcos registra 55 casos de Covid en los últimos 15 días

Arcos de la Frontera ha registrado 55 casos de coronavirus en los últimos catorce días. Esto es 96 casos desde el inicio de la pandemia de los que más de la mitad se han registrado en la segunda ola. Estos datos preocupan al Gobierno local que han querido hacer un llamamiento a la responsabilidad ciudadana y colectiva para evitar que estos focos controlados aumenten. En la última semana se han registrado 23 casos más por lo que la situación es más focalizada.

El alcalde de Arcos de la Frontera, Isidoro Gambín, ha querido valorar estos datos y ha expresado que son datos "negativos que preocupan e intranquilizan". Entre los casos que se han conseguido atajar, destaca el alcalde la actuación en el CEIP Vicenta Tarín donde se ha clausurado la clase de un estudiante contagiado. Otro foco se ha producido en una guardería, en la que se le ha hecho la prueba a 25 niños y niñas dando tan solo uno positivo. El regidor también ha resaltado un foco de contagios en una consulta del municipio.

Gambín ha destacado que son focos provocados por personas asintomáticas que están apareciendo y que, por la propia “irresponsabilidad personal” de no cumplir las medidas sanitarias, provocan este aumento de contagios. Desde el Ayuntamiento se va a poner en marcha una campaña informativa recordando las principales normas que tiene que cumplir la ciudadanía para evitar la propagación del coronavirus. Gambín ha recalcado que las reuniones familiares son focos de contagio importantes: "No debemos relajarnos porque la confianza hace que no mantengamos la distancia social y que no nos pongamos la mascarilla", ha recalcado el regidor arcense.

No obstante desde el Ayuntamiento no se van a llevar a cabo otras medidas más drásticas tras escuchar las recomendaciones de los especialistas y técnicos, quienes aseguran que la situación está controlada. Por tal motivo, se van a mantener todas aquellas actividades organizadas desde el Ayuntamiento que ya están cumpliendo con las correspondientes medidas sanitarias. Al tiempo, ha recordado que la Policía Local sancionará a las personas que no cumplan con el uso de la mascarilla, aportando el dato de que ya se ha denunciado a 40 personas por no llevarla.