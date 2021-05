Araceli Maese: "Los militantes nos han pedido claramente el inicio de las primarias del PSOE"

La secretaria de organización del PSOE de Cádiz, Araceli Maese, ha analizado en Más de Uno Bahía de Cádiz la convocatoria de primarias por su partido de cara a renovar el liderazgo de la formación y "generar ilusión" ante el electorado. Unas primarias que ha explicado Maese ha pedido la militancia: "no sólo cargos orgánicos, sino militantes de base", asegura Maese que cree que la petición ha sido clara. Y es que la socialista cree que, aunque el presidente de la Junta de Andalucía ha asegurado que no habrá adelanto electoral "la inestabilidad puede llegar mañana o pasado", así que ha defendido la necesidad de "estar preparados". "No podemos estar al albur de un presidente que puede pulsar el botón rojo de las elecciones", defiende Maese.

Araceli Maese también ha analizado la situación de Airbus Puerto Real: defiende la implicación del Gobierno de España pero entiende la preocupación de los trabajadores de la factoría y su incredulidad. "No podemos desperdiciar ninguna oportunidad para que se fortalezca nuestra industria", defiende Maese que denuncia las altas cifras de desempleo que sufre la comarca (un 27% de paro). Cifras inasumibles para la socialista que ha defendido que su formación "siempre ha caminado de la mano de los trabajadores y trabajadoras" para buscar una solución colectiva. La secretaria de organización del PSOE de Cádiz ha aprovechado para elogiar la implicación de la alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya, en la gestión de esta crisis laboral.