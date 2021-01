Antonio Romero dimite como concejal y diputado provincial

Antonio Romero, portavoz del grupo municipal de Adelante Puerto Real y diputado de Adelante Cádiz, ha presentado hoy su acta de dimisión en el Ayuntamiento de Puerto Real. Así lo ha comunicado en una rueda de prensa, en la que ha estado acompañado por los concejales Fátima Pontones y Mario García, que también han dimitido de sus cargos en el grupo municipal. “Lo hemos hecho de forma conjunta porque, aunque con matices diferentes, las razones que nos llevan a ello son comunes”, ha explicado Romero que cree que continuar en el Ayuntamiento de Puerto Real "no tiene sentido" si no se comparte "la obediencia que profesa la mayoría de mi grupo a las direcciones estatales y andaluzas de Podemos e Izquierda Unida y defienden el proyecto de Unidas Podemos”.

Romero participará en el proceso de debate ‘Andalucía no se rinde’, al mismo tiempo que voy a construir en asociaciones y movimientos sociales, que, al fin y al cabo, es de donde vengo y lo que me trajo hasta aquí”. El hasta ahora concejal de Adelante Puerto Real y ex alcalde de la localidad considera que ahora el proyecto que lideró en 2014 "no tiene nada que ver con el proyecto que se puso en marcha entonces ni con el proyecto que ha sido Adelante Andalucía". Cree que el proyecto "ha ido cambiando y decreciendo año tras año, y hoy en día apenas queda nada de ese espíritu, por lo que me resulta cada día más difícil identificar a quién estoy representando en la institución”. "La decisión de expulsar a mis compañeras del Parlamento andaluz, decapitando cualquier muestra de pluralidad y de diferencia de opiniones, para mí ha supuesto la gota que colma el vaso en este proceso", ha apuntado.

"Me parece un ataque en todo regla a la democracia, a la representatividad salida de las urnas, un ardid, una treta de partidos para conservar sus privilegios y tapar la vergüenza de pactar con quien haga falta y renunciar a lo que vinimos a ser", apunta Romero. A nivel local, ha lamentado “lo poco útil que encuentro mi participación en nuestra labor de oposición en el Ayuntamiento de Puerto Real, debido al "nulo talante negociador del actual equipo de Gobierno" acusándoles de "criticar" y "humillar" las iniciativas que se proponen. Romero ha criticado que las propuestas que se les ha elevado al Gobierno local no se han puesto en marcha.

A Romero se unen los concejales Fátima Pontones y Mario García que han ya no serán concejales municipales. El portavoz municipal de Adelante El Puerto, Alejandro Gutiérrez, sea el sustituto de Romero en su calidad de diputado provincial.