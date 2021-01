Las AMPAS de la escuela pública de Cádiz piden también la suspensión de las clases por el coronavirus

La FLAMPA Gades, ente que conglomera a las asociaciones de padres y madres de los colegios públicos de Cádiz, proponen la suspensión de la actividad presencial en los centros educativos de la ciudad ante la alta incidencia de casos comunicados en los centros escolares. Lo han consultado de manera online a 4.000 familias gaditanas, así sumándose a la corriente de peticiones de otras localidades a la suspensión de las clases. "No nos vale que desde la Delegación Territorial y la Consejería se laven las manos y dejen correr un tiempo que corre en contra, trasladando a la opinión pública mensajes totalmente contradictorios", aseguran desde la FLAMPA. Una medida a la cual hay algunas familias que no se han sumado a su petición por problemas de conciliación laboral, aseguran desde la FLAMPA, que no quieren olvidar a las familias que trabajan en los distintos servicios esenciales a los que han querido lanzar un mensaje de ánimo y agradecimiento.

"Para todas las AMPA que integramos la FLAMPA Gades", aseguran desde esta entidad, "es importante hacer entender a la ciudadanía que esta situación podía haberse evitado desde el minuto de haber existido voluntad y escucha política". "Estamos convencidas de que si la Consejería hubiera atendido en septiembre a dos de las principales demandas de la comunidad educativa de la pública", aseguran, "la situación en nuestros centros educativos sería muy distinta, reduciendo además la presión extra ejercida sobre equipos directivos y profesorado". Aseguran que las familias gaditanas de la escuela pública no se sienten seguras en esta situación, por lo que apelamos a la responsabilidad institucional de todas las administraciones con competencias en materia educativa.

Piden convocar de urgencia un Consejo Escolar Municipal para buscar soluciones colectivas a la situación de emergencia que actualmente vive nuestra ciudad. Además, suspender la actividad escolar presencial durante 15 días para frenar el número de contagios, atendiendo a la especial circunstancias del alumnado cruzado por la brecha digital y garantizando la igualdad de oportunidades. También proteger a las familias y sus empleos, articular medidas extraordinarias de conciliación para las y los trabajadores de las actividades esenciales. y que tras este parón se diseñe una vuelta a las aulas con ratios más bajas y más profesorado, reduciendo así las probabilidades de contagio. Además, piden "el inmediato cumplimiento" de la Ley de Bioclimatización y una inversión "real" por la Sanidad pública.