Alfredo Fernández será el candidato de los andalucistas para la alcaldía de Puerto Real

El coordinador de nacional de AxSí, Modesto González, ha presidido esta tarde en el Centro de Interpretación de la Cultura de Puerto Real el acto en el que el portavoz del Grupo Municipal de AxSí en Puerto Real, Alfredo Fernández, se ha presentado oficialmente como candidato de la formación andalucista por Puerto Real para las próximas elecciones municipales. Dicha convocatoria, a la que han asistido numerosos militares y simpatizantes, ha contado con las intervenciones del coordinador territorial de AxSí, Fran Romero; la ex alcaldesa andalucista de Puerto Real Maribel Peinado; el concejal de AxSí Manuel Izco, que ha hecho balance del actual mandato; y la portavoz de la coordinadora local de la formación, Sandra Rodríguez, que ha dado lectura al acta según la que se acordó designar candidato a Fernández. El acto ha sido amenizado por la cantaora Rocio Fantova, el guitarrista Javier Vadillo y Manuel Fantova a las palmas, que han actuado ante una abarrotada audiencia.

El candidato ha asegurado que está preparado “para hacer de Puerto Real el bastión del esfuerzo y de la honestidad gracias a personas como las que me habéis acompañado esta tarde”. “Muchas gracias de corazón por esta movilización tan importante, por haber venido de todas las barriadas del municipio, de todas las asociaciones y entidades. Mostráis con vuestro apoyo una foto fija, una imagen de que queréis acompañarnos en un camino intenso y de futuro. En definitiva, hoy es un día histórico para el andalucismo en Puerto Real, otro más”, indica Fernández. “Ayer me explicaba un compañero que hoy por fin me pongo el traje de candidato a la Alcaldía, pero lo cierto es que hoy no me pongo ningún traje. Voy a seguir llevando el mismo atuendo, que es el mono de trabajo que he llevado todos estos años desde que tengo el honor y el privilegio de representar a mis vecinos y el mismo que voy a tener el próximo 28 de mayo desde la Alcaldía”, continúa el candidato.

El candidato asegura que “los andalucistas no han venido a mostrar fachada, ni postureos absurdos que nada aportan al desarrollo de este pueblo”. “Hemos venido a arremangarnos y a ponernos a trabajar por ese modelo de ciudad que tan claro tenemos desde el minuto uno: el de la industria, el empleo, el Puerto Real universitario que nos quieren arrebatar y que ahora algunos callan obedeciendo a las siglas de su partido y a las órdenes que le vienen de arriba. Vamos a trabajar cada minuto sintiéndonos orgullosos del pueblo que pisamos”, detalla el andalucista.