Alfredo Fernández (AxSí) denuncia la «degradación» de Puerto Real y acusa al Gobierno local de falta de liderazgo

El portavoz de Andalucía por Sí (AxSí) en Puerto Real, Alfredo Fernández, ha realizado un duro balance de la gestión del Gobierno municipal durante una entrevista en Más de Uno Bahía de Cádiz, de Onda Cero. El dirigente andalucista considera que la localidad ha experimentado una «degradación» durante los últimos años, especialmente en materia de promoción económica, turismo, comercio y actividades de ocio. Fernández ha acusado al actual Ejecutivo local de carecer de liderazgo y de haber abandonado iniciativas que, a su juicio, contribuían a dinamizar la economía del municipio.

Durante la conversación con Jaime Álvarez, Fernández ha cuestionado la gestión del equipo de Gobierno, al que ha calificado de «experimento para Puerto Real». En su opinión, la confluencia de fuerzas de izquierda que dirige el Ayuntamiento no ha logrado constituir un proyecto cohesionado. «Es un gobierno que no es un equipo, un gobierno que carece de liderazgo», ha asegurado. El portavoz andalucista sostiene que la situación del municipio no responde únicamente a una valoración de su formación, sino que refleja las deficiencias que, según afirma, perciben numerosos vecinos en su día a día.

Uno de los principales asuntos abordados ha sido la situación del Instituto de Promoción de Puerto Real (IMPRO), organismo del que Fernández fue responsable durante la anterior legislatura. El portavoz de AxSí ha lamentado la desaparición de iniciativas gastronómicas, turísticas y comerciales que, según ha defendido, favorecían la actividad económica de la localidad. También ha denunciado la falta de actividad del IMPRO, asegurando que sus instalaciones permanecen cerradas y que programas de orientación laboral como Andalucía Orienta han dejado de desarrollarse desde este organismo. «A nivel administrativo y a nivel social, que es lo más importante para lo que trabaja este centro, no tiene actividad», ha afirmado.

Con la mirada puesta en las elecciones municipales de mayo de 2027, Alfredo Fernández ha asegurado que Andalucía por Sí trabaja ya en la elaboración de propuestas para los próximos cuatro años. Ante la previsión de una amplia oferta de candidaturas, incluida la posible vuelta del exalcalde José Antonio Barroso, el portavoz ha defendido que los ciudadanos deben valorar tanto los proyectos de futuro como la trayectoria de quienes aspiran a gobernar. «En las próximas elecciones se va a mirar más lo que se ha hecho de lo que se quiere hacer», ha señalado durante la entrevista. Fernández ha reivindicado el trabajo de su formación tanto desde el Gobierno como desde la oposición y ha situado la falta de oportunidades de las generaciones jóvenes entre los principales retos de Puerto Real.