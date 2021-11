Álex Fernández: “Si las dos partes vamos con buena fe se puede llegar a un acuerdo para la renovación, si no es muy complicado”

Parón liguero. Tiempo de reflexión, de análisis, de limpiar la mente de la rutina futbolística, recuperar energía, cargar pilas y prepararse para lo que viene, que es mucho e importante. En esas está el Cádiz y uno de sus futbolistas más emblemáticos de la actual plantilla, Álex Fernández, ha aprovechado además para pasarse por los micrófonos de Onda Deportiva Cádiz y repasar su trayectoria personal y la del propio equipo en lo que llevamos de temporada.

El centrocampista del Cádiz ha comenzado comentando el parón liguero, del que ha dicho que “tiene su lado bueno y su lado malo. El positivo es que descansas, recuperas jugadores, recargas pilas y piernas. En lo negativo, que llega después de una victoria e íbamos al próximo partido con mucha fuerza, pero al final es cuestión de tener cabeza, la semana que viene empezaremos a preparar el partido igual de contentos por la victoria contra el Athletic, pero sabiendo que el partido frente al Getafe también será súper complicado.

Álex coincide con el presidente, Manuel Vizcaíno, en que el Cádiz merecería tener más puntos a estas alturas de temporada: “Ahí sí estoy de acuerdo con el presi, ha habido partidos que hemos merecido bastante más, por ejemplo en Villarreal esos tres puntos no se deberían haber escapado, el día del Barcelona también podríamos haber sacado una victoria en casa porque hicimos un muy buen partido. Pero al final lo que el fútbol te da el fútbol te quita, son puntos que ya no vuelven y hay que centrarse en lo que viene”.

En lo personal, ha manifestado que se encuentra muy bien: “Creo que estoy haciendo un buen inicio de temporada, posiblemente mejor que la pasada, trabajé muy bien mi lesión de rodilla, llegué muy fuerte, de momento llevo un par de goles, otro par de asistencias... Me encuentro en un gran momento, ayudando al equipo y siempre disponible para el míster”. Además en los últimos partidos volviendo a jugar de mediocentro, una posición en la que se encuentra “muy cómodo. Yo siempre lo he dicho, desde el principio de mi carrera profesional he jugado de mediocentro ofensivo o de pivote y ahora estoy demostrando que no me equivocaba; el míster sabía perfectamente que podía jugar ahí lo que pasa que es verdad que siempre ha dicho claro que prefiero otro tipo de mediocentro por el estilo de juego del equipo, pero ahora el juego que tenemos o las necesidades que tenemos demandan otro tipo de jugadores ahí y el míster ha apostado por mí. Están saliendo bien las cosas, él sabe que estoy a su disposición en cualquier posición y en cualquier momento”.

Álex empezó la temporada contando con minutos para desaparecer sorpresivamente de los onces posteriormente. Algo que define como “circunstancias que pasan, tampoco quiero entrar mucho a comentarlo ni darle muchas vueltas”. En concreto sobre su ausencia en la convocatoria de Vallecas ha manifestado que “yo sé por qué no fui a ese viaje, realmente lo sabemos todos, pero no ha habido un caso Álex, mi relación con el míster siempre ha sido excelente, tampoco quiero crear un debate ni nada, realmente yo sé lo que pasó, el club lo sabe, el míster también, seguramente los compañeros también, y tampoco hay que darle muchas más vueltas”.

Un tema importante es su renovación, o no, por el Cádiz, ya que acaba contrato el próximo 30 de junio y el 1 de enero ya podría negocia con cualquier equipo. En este sentido ha aclarado que “la verdad es que no tengo ahora mismo ninguna oferta sobre la mesa, hablamos hace ya mucho tiempo, no llegamos a un entendimiento, la relación es buena, es fluida, hablamos, pero es verdad que no hay ninguna oferta de renovación a día de hoy. Tampoco hemos hablado recientemente. Yo siempre me deberé al Cádiz, lo defenderé a muerte mientras sea jugador del Cádiz, pero a día de hoy no veo que haya movimiento para una renovación”.

Aunque ahora mismo las posturas estén alejadas, Álex lo tiene claro: “Yo soy cadista, lo he dicho muchas veces, he encontrado mi sitio en el mundo, he encontrado mi club, realmente siento muchísimo por esta ciudad, por este club, por esta afición, me siento muy responsable del crecimiento del club y yo siempre voy a estar abierto a una renovación, siempre voy a estar abierto a continuar en el club, pero es verdad que hay que llegar a un entendimiento las dos partes, hay que tender la mano las dos partes. Estoy seguro de que si realmente vamos con buena fe las dos partes se puede llegar aun entendimiento. Si no, es muy complicado”.

El futbolista madrileño ha reconocido que le están llegando cantos de sirena de otros equipos: “Es verdad que ha habido movimientos, ha habido equipos que me han llamado, saben mi situación y yo, como buen profesional, estudio todo. La prioridad siempre se la daré al Cádiz porque es el club en el que juego y en el que siempre me he sentido muy querido, pero es verdad que tengo que valorar mi futuro, mis opciones, y hay equipos fuertes que me han preguntado y se mueven para ver qué puedo hacer. Como he dicho, la prioridad la tiene el Cádiz, pero tampoco me voy a parar porque yo necesito seguir jugando, seguir sintiéndome profesional y seguir siendo importante en un club”.

Álex ha reconocido conversaciones, pero ha negado tener tomada una decisión ni nada cerrado: “No tengo ningún tipo de preacuerdo con nadie, he hablado con varios equipos, con algunos más, con otros menos, pero no he hecho nada a espaldas del Cádiz ni se la jugaría. Si no llego a un acuerdo con el Cádiz, sería el primero en saberlo que saldría del club gratis, eso sí, dejándome la vida por el club hasta el último día. A día de hoy no tengo ningún acuerdo con otro equipo pero tampoco lo tengo con el Cádiz, y eso deja la puerta abierta a posibles negociaciones”.

En cuanto al trato recibido por parte del club en este sentido, Álex ha matizado que “estoy feliz en el Cádiz y mi relación con Manolo (Vizcaíno) es muy buena, mi agente tiene una relación fluida con él... pero es verdad que no ha habido un movimiento en los últimos meses oficial, por así decirlo. Yo siempre me he sentido muy valorado en el club, pero es verdad que estoy un poco triste porque quizás es la primera vez en cinco años que me siento inseguro sobre mi continuidad. Y bueno, a la espera de acontecimientos, yo soy jugador de fútbol profesional, yo quiero mucho al Cádiz pero no puedo estar esperando toda la vida”.