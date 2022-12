El alcalde de Chiclana pide a la Junta un hospital público en La Longuera

El alcalde de Chiclana, José María Román, ha remitido una carta a la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Catalina García, para solicitar, entra otras cuestiones, el inicio de los expedientes administrativos necesarios para la transformación del centro de especialidades de La Longuera en el futuro hospital público de Chiclana. Así lo ha anunciado el regidor chiclanero durante la sesión plenaria del mes de diciembre, que se ha celebrado esta mañana. “Hoy hemos llevado a Pleno una moción a raíz de las preocupaciones mostradas por un grupo de madres de Chiclana sobre la atención de asistencia pediátrica en el centro de especialidades de La Longuera, que se suma al déficit existente en el servicio de Urgencia, provocando colas más largas que pueden llegar hasta 50 personas”, ha comentado el alcalde, quien ha mostrado su confianza en que, una vez aprobada dicha moción por unanimidad, “se actúe con la mayor celeridad posible y se arbitre las maneras para que las urgencias pediátricas puedan llevarse a cabo en este centro sanitario de Chiclana lo antes posible”.

No obstante, más allá de esta cuestión y otras como la construcción del centro de salud de La Cucarela, tan demandada por los vecinos de la zona de La Banda, el alcalde de Chiclana ha resaltado que “en una ciudad con más de 89.000 habitantes y en verano por encima de los 200.000 es un clamor que veo a través de distintos contactos la petición unánime de que nuestra ciudad pueda contar con un hospital público”. “Para ello, creemos que el espacio ideal y natural para el crecimiento es precisamente La Longuera, que alberga actualmente el centro de especialidades médicas, por lo que la Junta de Andalucía debe ir plasmando, de cara a los próximos años, que Chiclana pueda contar con un hospital público en esta zona céntrica y bien comunicada con la ciudad”. En este sentido, José María Román ha recalcado que “la transformación del centro de especialidades en un hospital público no debe llevar consigo la merma de plazas de aparcamiento público gratuito, ya que la idea es que la planta baja sea de estacionamiento público y lo que se construya vaya en planta primera, de tal forma que tengamos unas estructuras que permitan algo tan importante para Chiclana como el aparcamiento público gratuito de La Longuera y el futuro hospital”. “Ponemos a disposición de la Junta de Andalucía los suelos precisos para la ampliación del centro de especialidades y la conversión en un futuro hospital en Chiclana”, ha comentado el alcalde, quien ha añadido que “sabemos que no es cuestión de un día para otro, pero sí para un futuro que esperemos no sea muy a largo plazo”.

“Esperemos que próximamente vayamos viendo que efectivamente Chiclana va siendo esa ciudad equipada, igual que vemos con el futuro cuartel de la Guardia Civil o la oficina de la Policía Nacional, así como la ampliación de efectivos de la Policía Local”, ha comentado el alcalde, quien ha añadido que “la sanidad también debe ser un tema asociado a una ciudad en crecimiento como Chiclana, la ciudad que más crece en la provincia de Cádiz”. “Por tanto, debemos de seguir creciendo en equipamientos e infraestructuras para una mejor atención a la ciudadanía”, ha concluido.