El alcalde de Cádiz vuelve a pedir una reunión a Pedro Sánchez para hablar sobre Airbus

El alcalde de Cádiz, José María González, ha remitido hoy una segunda carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solicitando de nuevo una reunión urgente con motivo de la amenaza de cierre de la planta de Airbus en Puerto Real. El regidor gaditano ha confiado en que Sánchez haya reflexionado sobre la “excepcional gravedad del asunto” y que, en consecuencia, no incurrirá en un “nuevo desprecio a la Bahía gaditana poniendo excusas para no abordar esta cuestión”.

González ha recordado que a mediados de abril solicitó por escrito una reunión urgente a presidente del Gobierno ante la falta de respuesta de las ministras de Hacienda, María Jesús Montero, y de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, a quines había reclamado previamente un encuentro por el mismo motivo. Sin embargo, la misiva a Pedro Sánchez fue respondida a través de un email por su jefe de gabinete, quien declinaba atender al alcalde aduciendo motivos de agenda, añadiendo que había dado traslado de la cuestión al Ministerio de Industria. Sin embargo, tampoco se ha recibido comunicación alguna de dicho departamento hasta la fecha.

El presidente del Gobierno ya 'rechazó' reunirse con el alcalde de Cádiz

Por ello, en esta segunda carta, el alcalde reitera su solicitud argumentando que “la profunda crisis industrial que sufre la Bahía de Cádiz necesita la defensa y el apoyo del Gobierno”, al cual apela. En este sentido, añade el regidor gaditano que “las últimas negociaciones no garantizan poder evitar que se llegue a producir un daño irreparable como sería el cierre de la factoría de Airbus Puerto Real”. Expone González que la industria aerospacial ha sido el sustento de muchas familias en la comarca, de modo que “tenemos una juventud muy preparada en este ámbito a la que el futuro se le presenta incierto”. Por ello, reclama a Pedro Sánchez que “priorice” la posibilidad de una reunión “con el objetivo de que no se pierda ni un solo puesto de trabajo”. Concluye el alcalde insistiendo en la necesidad de ser atendido por el presidente del Gobierno, ya que “la Bahía de Cádiz espera una reindustrialización y no podemos condenar a los jóvenes al exilio y a los mayores a una situación de precariedad social como consecuencia de dicho cierre”.