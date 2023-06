La 'agenda andaluza' que Adelante Andalucía quiere llevar a Madrid para el 23J: "Queremos hacer una revolución verde y azul"

Adelante Andalucía se presenta a estas elecciones generales con una única candidatura en toda la región: en Cádiz, su 'plaza' más fuerte. Y lo hace con la ex senadora Pilar González encabezando una candidatura arropada por los dos referentes de la formación: Teresa Rodríguez y José María González. El objetivo: situar en el Congreso de los Diputados una 'Agenda Andaluza' que recoja las grandes reivindicaciones de la formación en los últimos años.

Una de las principales reivindicaciones de la formación pasa por potenciar la industria en la comarca porque "sabemos hacer barcos o aviones" y "no puede ser que sólo se nos permita la actividad hostelera". "Hablar de sur es hablar de un punto cardinal: para nosotros hablar de Andalucía es hablar del centro de nuestras políticas", dice González que cree que Andalucía no ha tenido el protagonismo necesario ni "se la ha defendido como debe". "Representamos a un pueblo, lo que toca cuando estás en Madrid es trabajar por tu circunscripción", dice la candidata.

Una revolución verde y azul para Andalucía

Cree González que el futuro de la industria de Cádiz pasa por mirar al mar convirtiéndonos en una potencia para la transición energética que facilite, por ejemplo, un acceso equitativo a la energía. "Hay lugares en Andalucía donde se ha cortado la luz a personas donde se paga el recibo porque no hay inversiones de las compañías eléctricas", dice González. Pero no a cualquier precio: Pilar González ha señalado que el incremento de las plantas fotovoltaicas en tierra cultivable ha provocado que haya tierras que se han convertido "en un erial" y que el valor añadido "no se quede en la región".