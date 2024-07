La artista gaditana Julia Medina alcanza el tercer puesto en la final de 'Tu cara me suena'

Julia Medina ha sorprendido a todos los espectadores a nivel musical e interpretativo desde el primer programa de la undécima edición de 'Tú cara me suena'. La artista se ha superado durante todo el programa con grandes actuaciones como la interpretación a Laura Pausini o a Ana Mena.

Su gran ilusión, tal y como ha afirmado en Más de Uno Bahía de Cádiz, habría sido destinar el premio a un comedor social de San Fernando conocido como 'El Pan Nuestro'. Sin embargo, el ganador de esta undécima final ha sido David Bustamante con su interpretación a Antonio Molina.

A pesar de no haber alcanzado el premio, la gaditana ha conseguido el 23% de los votos en la final con la canción ‘The show must go on’ como Celine Dion.