Qué hacer este finde: agenda cultural del 31 de agosto al 3 de septiembre

Almería Costa Fest

Los Vinilos en concierto, foto de archivo | Kuver Producciones

El festival organizado en El Toyo llega a su fin con una concierto de Los Vinilos el jueves a las 23.00h y con entrada gratuita.

El Mawi de Cádiz

El Mawi de Cádiz

Y otro que viene el jueves es el bailaor y cantaor El Mawi de Cádiz, que nos sorprenderá con su fresca propuesta de flamenco fusión en La Guajira. La entrada cuesta 12 euros para el público general.

Cine

En el ámbito cinematográfico encontramos las recién estrenadas Ninja Turtles: Caos Mutante, Mi soledad tiene alas y No tengas miedo.

Trailer Ninja Turtles: Caos Mutante

Y este viernes se vienen aún más estrenos, como la española ¡Salta!y la película de animación sudafricana Me he tragado un extraterrestre. También regresan sagas míticas como la de The Equlizer, que llega con su tercera entrega y un Denzel Washinton más carismático que nunca.