Investigan la muerte de un migrante y la desaparición de otro tras llegar 79 varones en 'narcolanchas'

Un ciudadano extranjero perdió la vida y otro continúa en paradero desconocido después de la llegada a tierra de 79 hombres procedentes de Argelia, quienes arribaron el sábado 3 de enero a la zona conocida como Cala del Cargadero de Mineral, situada en Aguamarga, perteneciente al municipio almeriense de Níjar, a bordo de lanchas rápidas utilizadas habitualmente para actividades ilícitas.

El suceso tuvo lugar cuando dos embarcaciones alcanzaron ese enclave costero tras realizar la travesía desde territorio argelino. Al aproximarse a la orilla, los responsables de la navegación forzaron a los pasajeros a saltar al mar antes de atracar, tras lo cual se alejaron rápidamente mar adentro con el fin de esquivar cualquier actuación de la Guardia Civil, de acuerdo con datos vinculados a las pesquisas en curso.

El cadáver de uno de los recién llegados fue hallado en la franja litoral y mostraba diversas lesiones compatibles con golpes, aunque las diligencias continúan abiertas y no descartan ninguna causa del deceso, incluida la pérdida de la vida por inmersión. Paralelamente, los servicios competentes tratan de determinar el destino de un segundo individuo cuya localización no ha sido posible desde la llegada a la costa.

De acuerdo con la información conocida, la notificación sobre la falta de uno de los miembros del grupo surgió a partir del relato de los propios afectados, dado que no existe constatación directa por parte de los agentes sobre el instante exacto del fallecimiento. Con posterioridad, otros tres hombres fueron encontrados con vida en zonas próximas, quienes presuntamente formaban parte del mismo grupo que alcanzó tierra en ese episodio.