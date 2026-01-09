Almería bate récord de fallecidos en carretera: 35 muertes en el año 2025

El director provincial de Tráfico, José María Méndez, hace balance del año 2025 en 'Más de Uno Almería' con algunas estadísticas que considera alarmantes. Durante la entrevista en Onda Cero Almería, se ha mostrado preocupado con el número de fallecidos del colectivo de vulnerables, entre los que se encuentran los peatones, ciclistas, motoristas y conductores de Vehículos de Movilidad Personal (VMP). Tal es así que por primer vez, hay cifras de conductores de VMP fallecidos tanto en zona urbana, en concreto dos, como otros dos también en carretera donde por cierto tienen prohibida su circulación.

En esta línea, ha lamentado que muchos de los peatones fallecidos en carretera no hacían uso de prendas reflectantes en circulación nocturna. Recuerda que sigue siendo importante la siniestralidad en circulación nocturna (23:00 a 08:00), de hecho, representan un 48 por ciento de los siniestros y las carreteras convencionales se mantienen como las vías con más siniestros mortales con un 68 por ciento.

Destaca además que los accidentes más frecuentes en carretera han sido por salida de vía (que se debe a la distracción a la velocidad inadecuada ) y también los atropellos.

-ACCIDENTES EN CARRETERAS

25 siniestros mortales con un total de 29 fallecidos y 66 heridos hospitalizados. Respecto al año anterior, son cinco siniestros mortales y seis fallecidos más. Se produjeron cuatro siniestros mortales con dos fallecidos en cada uno de ellos. Se trata del número de fallecidos más alto desde 2020, es decir, un total de 35.

Vulnerables ( peatones, motoristas y VMP). El año se ha saldado con un total de 14 fallecidos: siete peatones, cinco motoristas y dos conductores de VMP ( a pesar de que tienen prohibida su circulación por carretera), los VMP además circulaban en horario nocturno sin elementos reflectantes. En este caso, representan un 48 por ciento de fallecidos frente al 39 por ciento de 2024, con cinco fallecidos vulnerables más que en 2024. Además, ocho de ellos perdieron la vida en situación de circulación nocturna.

Peatones. Siete fallecidos, cinco en situación de circulación nocturna, seis no usaban elementos reflectantes, además cuatro fallecieron en carreteras convencionales y tres en autovía/autopista.

Circulación nocturna (23:00 a 08:00). Se salda con 12 siniestros mortales ( 48 por ciento del conjunto y siete de ellos en vías convencionales). Constan también 12 fallecidos, un 41 por ciento.

Carreteras convencionales: El resultado ha sido de 17 siniestros mortales (68 por ciento del total) y 19 fallecidos lo que representa 65,5 por ciento. En cuanto al tipo de siniestros, la mayoría suelen tener que ver con una salida de vía, en concreto, ocho siniestros mortales que representan un 32 por ciento mientras que los atropellos, siete siniestros mortales, suponen un 28 por ciento del del computo global.

- ZONAS URBANAS

En este caso, nos enfrentamos a ocho fallecidos, tres menos que en 2024. Resalta aquí que dentro del colectivo considerado vulnerables hubo siete fallecidos, dos de ellos eran conductores de VMP, tres peatones, un ciclista y un motorista. Ya y en cuanto al registro final de peatones, con respecto al año anterior fue de tres fallecidos, cinco menos que el ejercicio anterior.