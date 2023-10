Paunovic valora rechazar la oferta de la UD Almería

La situación en el Almería se complica cada vez más. Tras la derrota de ayer en San Mames, el club rojiblanco sigue anclado en la última posición de la tabla clasificatoria sin dar muestras de una mínima reacción, y esto sigue lastrando las negociaciones para la llegada de un nuevo entrenador.

Hasta el día de ayer, la opción de Veljko Paunovic parecía definitiva pero, últimas informaciones procedentes de México, parecen sembrar la duda sobre el definitivo aterrizaje del serbio en el Power Horse. Según ha relatado Moisés Llorens en ESPN, el actual entrenador del Chivas de Guadalajara se estaría replanteando la oferta, tras una conversación mantenida ayer con el Director Técnico del conjunto azteca, Fernando Hierro. El ex internacional español, habría comunicado a Paunovic la necesidad de tomar una decisión definitiva para poder trabajar en un posible sustituto, y la respuesta del serbio no fue clara. Precisamente en la rueda de prensa previa al derbi de la ciudad de Guadalajara, el entrenador no quiso responder a las preguntas referidas a la oferta almeriense, y se pudo interpretar como una confirmación velada sobre su postura. Pero ahora la cosa parece haber cambiado.

La derrota en San Mamés, la imagen lánguida del equipo, la plaga de bajas que sufre la plantilla y la marcha de hasta cinco jugadores por compromisos con sus selecciones, no presenta un horizonte muy favorable para poder inculcar los conceptos de un nuevo entrenador. Y todo ello esta rondando por quien debe soportar la presión de sacar al equipo del último puesto, llevarlo a zona tranquila y todo ello sin poder contar con la principal referencia en ataque como es Luis Suarez. Todo, por tanto, son dudas y la solución al culebrón parece tener hora fijada. A las 3:00 de la mañana, hora española, Chivas y Atlas se enfrentarán en el llamado 'derbi tapatío' de la ciudad de Guadalajara. A su conclusión, las miradas estarán puestas en la rueda de prensa post partido, puesto que debe ser ése el momento en el que Paunovic anuncie su decisión. Si la respuesta es favorable, un avión debe traerle a Europa durante la jornada del domingo para intentar comenzar a entrenar el mismo martes... pero si la respuesta es negativa, el problema se hará más grave porque se iniciaría la semana de parón liguero sin regularizar el puesto en el banquillo.

Sea cual sea la solución final, este relevo de entrenador ya ha pasado a la triste historia de la UD Almería, puesto que es la primera vez que el conjunto rojiblanco no ha encontrado sustituto en la misma semana de la destitución del técnico, militando en Primera División. El cambio de Hugo Sánchez por Arconada en 2008, el de Olabe por Oltra en 2011 y el de Sergi Barjuán por Juan Ignacio Martínez en 2015, se produjo dentro de las 24 primeras horas; mientras que la llegada de Lillo por Hugo Sánchez, de Oltra por Lillo y de JIM por Francisco se produjo entre 3 y 4 días después del cese. A día de hoy, el Almería ya acumula 11 días desde que Vicente Moreno dejó de ser primer entrenador del equipo, aunque hay que introducir una aclaración. Alberto Lasarte fue dado de alta como primer entrenador el viernes 29 de septiembre por lo que, a efectos reglamentarios, el club nunca ha dejado de tener el puesto ocupado, si bien es plenamente conocido que su puesto es de interinidad. Como curiosidad, solo dos cambios de entrenador se prolongaron en el tiempo, y fueron los de Joan Carrillo por Sergi Barjuán y Luis Miguel Ramis por Soriano, que se demoraron 16 días. Miguel Rivera y Fran Fernández fueron los inquilinos provisionales del sillón.

Y toda esta situación llega tras una nueva derrota en Bilbao y con el 'virus FIFA' inoculado en el Almería. El club ha confirmado la marcha de cinco de sus jugadores con sus selecciones nacionales: Cesar Montes (México), Kone (Mali), Lopy (Senegal), Mendes y Marciano (Guinea Bissau). Esto sumado a las lesiones de Pubill y Luis Suarez, más los problemas fisicos que arrastran Edgar y Robertone, deja solo a 12 jugadores de campo y 3 porteros la posibilidad de entrenar con normalidad de cara al choque en Girona el 22 de octubre.