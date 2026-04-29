SO Sotogrande sigue innovando con la llegada de los cócteles de Angelita Madrid

Mario Villalón, como uno de los propietarios de Angelita Madrid, la coctelería que tiene el lema del huerto a la mesa, y el SO Sotogrande, con el equipo de trabajo Belén Ibáñez con el director Stephan Menou al mando de las operaciones han formado un matrimonio perfecto para añadir una oportunidad más, dentro de las muchas que ya ofrece, del Resort ubicado en la urbanización del Campo de Gibraltar. A todos los espectaculares servicios que oferta el lugar se suman ahora cócteles para disfrutar del atardecer, compartir una charla a pie de piscina o deleitarse en IXO, Cortijo o Marxa, lugares todos de referencia en cualquier época del año y que en la época primavera-verano se convierten casi en imprescindibles. Maridaje de cócteles, siempre con productos de la tierra, sin que falte el aperitivo y en un entorno mágico. Con estos ingredientes y la calidad por bandera, poco más se puede pedir.

SO Sotogrande sigue innovando, explorando y ofreciendo un sinfín de actividades a clientes, visitantes y amigos que han encontrado un lugar que descubre, en cada visita, una nuevo encanto y que propicia que siempre quieran más. Además, próximamente se pueden anunciar más sorpresas, como es norma del equipo de trabajo y alguna podría estar vinculada a esta casa. Onda Cero y Atresmedia.

En cualquier caso apuesta segura por un punto clave para disfrutar de una jornada completa de gastronomía, deporte, familia, ocio, tranquilidad y ahora también cócteles.