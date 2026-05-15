Marxa abre en So Sotogrande una temporada de verano cargada de actividades de primer nivel

El espectacular complejo SO Sotogrande Spa & Golf Resort no cesa de generar experiencias y ofrecer muchas alternativas de ocio para clientes, visitantes y amigos. El equipo que lidera Stephan Menou, su director, junto a Belén Ibañez y todo el grupo de personas que ofrecen servicios de primera calidad, a la altura de un hotel de cinco estrellas, afrontan ya la temporada alta, si bien en este entorno cualquier época del año es buena para disfrutarla.

Con un espectáculo de agua y fuego, se aperturó Marxa. Un chiringuito muy especial, todo de primer nivel en cuanto decoración, servicio y productos, pero que al mismo tiempo sirve de relax para las tardes-noches verano. Para comer o cenar en familia y para disfrutar de música en vivo con un DJ y otras iniciativas que se pondrán en funcionamiento desde ahora y hasta finales de septiembre.

Una inauguración repleta de público y en el que se anunció lo que está por venir, no ya en Marxa o SO, sino en todo el entorno de Ancala, The Beach, La Reserva y en definitiva lo que supone un verano que, en Sotogrande y más concretamente en todo lo relacionado con el Resort ya se puede decir que está en marcha.

Onda Cero tuvo ocasión de charlar con el propio director y el con el espectacular chef, Leandro Caballero, para que todos ustedes puedan degustar y disfrutar de un lugar mágico y un entorno privilegiado. Habrá caballos andaluces, tributos, noche de velas, y un sinfín de actividades más pensadas para el ocio y disfrute de la familia, pero también de grupos de amigos, turistas, residentes o simplemente visitantes que puedan pasar una jornada que, a buen seguro, les hará repetir.