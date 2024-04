Así es Miren Gorrotxategi, la candidata de Podemos en las elecciones del País Vasco

Nacida en 1967, en Abadiño, Miren Gorrotxategi es la única cabeza de lista que repite en estas elecciones, convencida de que es posible sacar representación, pese a considerar que la división en la izquierda podía haber sido perfectamente evitable. De hecho, se ofreció, si así se lo pedían, a no ser candidata a Lehendakari para salvar un pacto de izquierdas.

Quizá porque no ha vivido toda la vida de la política y sabría cómo irse: no tiene un perfil tipo, no militó en juventudes de partidos, no desarrolló su carrera laboral en distintos parlamentos o juntas generales…

Toda la vida se ha dedicado a las leyes y sus estudios, porque es jurista y profesora universitaria. Sólo cuando se creó Podemos tuvo esa necesidad de dar el salto a la esfera pública para intentar hacer desde ahí algo que ha llevado consigo toda su vida: cambiar lo que está mal, revertir las injusticias. Desde entonces, ha sido senadora y parlamentaria vasca.

Montañera y cantante de coral

Pero la Miren Gorrotxategi política, sostiene que sus colegas de gremio no son tan raros como pudiera parecer. Ella, como tantas otras, también es madre, de dos hijos ya mayores, también es hermana, la mayor de cuatro, también es montañera, también es cantante de coral, aunque, nos permitirá, no tan buena como su hermano Andeka, tenor de prestigio.

Eso sí, puede que en estos comicios tenga que tirar de esta última faceta, la de cantante de coro, para intentar dar con la nota que le garantice una representación en la cámara vasca.

