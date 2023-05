Otegi sobre la renuncia de los candidatos de Bildu: "Es una decisión que aplaudimos"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha "aplaudido" la renuncia de los siete candidatos condenados por asesinatos de ETA y ha afirmado que todos los integrantes de sus listas apuestan por las vías políticas y suscriben la declaración de Aiete de reconocimiento de las víctimas.

"Hemos asistido a una nueva e inaceptable campaña de acoso y derribo"

"Durante los últimos días hemos asistido a una nueva e inaceptable campaña de acoso y derribo por parte de determinados sectores de la ultraderecha española a los que se han sumado irresponsablemente otras fuerzas para crear un lodazal en el que chapotear por meros intereses políticos y electorales" asegura Otegi.

"Esta realidad, sin embargo, no debe servir de pretexto para no hacer nuestra propia reflexión pues entendemos que no podemos ni debemos abstraernos de nuestra responsabilidad y debemos actuar en consecuencia" afirma.

Bildu quiere "seguir avanzando"

Arnaldo Otegi, que ha puesto voz al comunicado, ha asegurado que su formación quiere "seguir avanzando" en el camino que ha emprendido. De esta forma, ha asegurado: "Nuestros casi 4.500 candidatos y candidatas, todo ellos con sus derechos civiles y políticos en vigor, suscriben el compromiso de EH Bildu con las vías exclusivamente pacíficas y democráticas".

Asimismo, ha destacado que asumen y suscriben "en su integridad y literalidad la Declaración del 18 de Octubre, en la que mostró su pesar por el "sufrimiento" causado a las víctimas de ETA y afirmó que nunca debió ocurrir, con la voluntad sincera de restañar heridas".

"Mostramos nuestra total confianza en que la ciudadanía vasca sabrá interpretar los pasos y compromisos reales habidos estos años para superar el ciclo de enfrentamiento anterior y aspirar a un futuro de paz y libertad plenas", ha añadido.