Un lapsus de Page le impide votar: "Estaba por llamar a mi hermano gemelo por si colaba"

Una de las anécdotas de la jornada electoral la ha protagonizado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha acudido al Colegio Ciudad de Nara a votar, pero un lapsus le ha impedido ejercer su derecho.

El despiste de Page

Según ha explicado el propio Page a los medios de comunicación, se ha olvidado la cartera en otro pantalón: "Me he cambiado en el último momento y me la he dejado, de manera que tengo que volver".

El presidente ha bromeado con los periodistas presentes al decir que ha estado a punto de llamar a su hermano gemelo para que acudiese a votar con él "por si acaso colaba", pero que al final no lo ha hecho: "No va a colar, ni quiero que cuele. Las cosas tienen que ser limpias".

Pide votar "lo más próximo" para hacer "identidad de región"

El presidente de Castilla-La Mancha y candidato del PSOE a la reelección ha dicho que cada vez que se vota por Castilla-La Mancha "se está votando en cada uno lo suyo, lo de todos, lo más próximo", y se hace "cada día más grande y se amplía la identidad de la región".

"Es muy importante pensar en cuatro años en el futuro por delante, en la sanidad, en la educación, en lo que está a nuestro alcance", ha indicado.

Sería, ha dicho, "la mejor lección para los que intentan reventar con malos modales que esto funciona". "Si funcionan las elecciones el país funciona. Esta es la columna vertebral", ha apuntado.