Yolanda Díaz aplaude el "amplio y diverso" acuerdo de Sumar: "Lo hemos conseguido"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar ha celebrado el pacto alcanzado con Podemos y ha agradecido el esfuerzo de los equipos negociadores de todas formaciones para lograr "el mejor acuerdo político para España".

El acuerdo permitió registrar ante la Junta Electoral esta plataforma formada por 15 partidos de la izquierda que concurrirán juntos a las elecciones del 23J.

Díaz ha señalado que esta unión permitirá encarar "en las mejores condiciones" una campaña electoral que auguró que ganarán el 23 de julio.

Así lo ha asegurado durante la presentación del acuerdo de coalición ante las elecciones generales del próximo 23 de julio, en donde destacó que han logrado el acuerdo que pedían los españoles. "Es el más amplio en la izquierda desde la democracia", subrayó.

Durante su discurso, Díaz remarcó que, tras el acuerdo con Podemos, es un "día muy importante" para la gente de España, porque "la política tiene que dejar de ser un problema", por lo que prometió trabajar para "acabar con la resignación y el cinismo". "No vamos a fallar", prometió.

Yolanda Díaz ha llamado a los ciudadanos a votar a Sumar "no por por miedo", si no "con esperanza": "No hemos venido a agitar el miedo", reiteró.

Además, agradeció a las formaciones políticas que "han estado a la altura de las circunstancias" para entender que "teníamos que estar unidos" sobre un proyecto en el que la ciudadanía es "lo más importante".