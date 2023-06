La reacción de Pablo Iglesias tras el veto a Irene Montero: "Me voy a callar para que no se me caigan las lágrimas"

El exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha reaccionado este viernes a la decisión de Podemos de concurrir con Sumar pese a que la plataforma de Yolanda Díaz ha trasladado que la ministra de Igualdad, Irene Montero, es un "obstáculo insalvable", según ha denunciado la líder de la formación morada, Ione Belarra, en una comparecencia sin prensa.

"Me voy a callar hoy para que no se me caigan las lágrimas, eso sí, de orgullo", ha exclamado Iglesias en una escueta intervención en el programa que presenta en la televisión por internet 'Canal Red', en la que también ha comenzado recitando unos versos de la canción 'Guerra Fía' de 'Los Chikos del Maíz' que, según dice, dan "energía en los días difíciles".

Iglesias ya se quejó el pasado lunes en una intervención en la radio de que Más Madrid, Comunes y Compromís no querían un acuerdo con Podemos porque estos tres partidos "de ámbito territorial" estaban planteando vetos a dirigentes de la formación morada de cara a la confección de las listas de Sumar para las elecciones generales del 23 de julio.

Belarra, además, ha denunciado este viernes que Podemos corre el peligro de no obtener representación en el Congreso en la próxima legislatura, por lo que pide un "acuerdo justo" y seguir negociando porque no aceptan el veto a su 'número dos'.

En este sentido, la también ministra de Derechos Sociales ha señalado que la firma de su partido en la coalición con Sumar y otras fuerzas progresistas está "garantizada", pero a su vez pide seguir negociando y replantear los términos de la confluencia que se están negociando, sobre todo sus puestos en las listas del Congreso a su organización y la situación de Montero.