Podemos concurrirá a las elecciones generales con Sumar, pero pide que no se vete a Irene Montero

Podemos tiene decidido que concurrirá con Sumar a las elecciones generales del 23 de julio, pero no acepta el veto impuesto por la formación de Yolanda Díaz a la ministra de Igualdad y número 2 de los morados, Irene Montero.

La secretaria general de la formación morada, Ione Belarra, ha alertado en su comparecencia de que Podemos corre el peligro de no obtener representación en el Congreso en la próxima legislatura, por lo que pide un "acuerdo justo" y seguir negociando porque no aceptan que Montero no vaya en las listas.

Belarra ha dejado claro que "la decisión ya está tomada", pero ha añadido que la dirección de Podemos negociará hasta el último minuto para que no se vete a la ministra de Igualdad, de la que Ione Belarra ha destacado que "que ha llevado las transformaciones feministas más lejos en este país".

"Se nos ha pedido sacrificar a nuestro principal activo político", ha lamentado Belarra para después señalar que les parece "no solo una injusticia, sino además, un tremendo error político".

Habrá que ver si finalmente acabarán aceptando que Montero no concurra en las listas o terminará bloqueando la negociación hasta el final y el confirmado acuerdo salte por los aires.

Belarra ha concluido diciendo que esperan no tener que llegar al último minuto" para inscribir la coalición, el plazo concluye esta medianoche, y ha recalcado Belarra para concluir que considera "absolutamente fundamental el respeto a los interlocutores".

Sumar registrará la coalición y dice que la presencia de Podemos está "garantizada"

Sumar registrará esta tarde la coalición electoral sin agotar el plazo límite previsto, a las 23.59 horas de este viernes, una vez que Podemos ha asegurado que la decisión de estar en ella "está tomada", según ha confirmado a EFE fuentes del equipo de Yolanda Díaz.

Estas mismas fuentes consideran que la presencia y la representación de Podemos "está ampliamente garantizada" con una propuesta ya sobre la mesa y, por tanto, no van a seguir negociando hasta el último minuto, como quiere la secretaria general de ese partido, Ione Belarra