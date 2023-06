Belarra reitera en una carta a los inscritos que no aceptará vetos contra Montero

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha enviado una carta a los más de 50.000 inscritos que han participado en la consulta sobre el acuerdo con Sumar en la que reitera que no aceptará vetos contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, a pesar de haber firmado ya un pacto con la formación de Yolanda Díaz y otras fuerzas de la izquierda.

"Me dirijo a ti de nuevo para trasladarte que el Consejo de Coordinación de Podemos ha decidido informar al equipo negociador de Sumar que Podemos no acepta el veto a nuestra compañera Irene Montero para participar en el equipo que concurrirá a las próximas elecciones generales del 23 de julio. Pensamos que no incluir a Irene, la ministra de Igualdad que ha llevado los avances feministas en nuestro país más lejos que nadie antes, no sólo es una decisión injusta, sino además un error político y electoral" dice la misiva a la que ha tenido acceso Servimedia.

Belarra también dice a los suyos que "se nos ha amenazado con que, de no aceptar estas condiciones, seríamos excluidas de la coalición electoral, como ya ocurrió en Andalucía. Esta es una decisión que más tarde no se puede revertir. Por ese motivo el Consejo de Coordinación ha acordado firmar sin acuerdo la coalición electoral con Sumar, reiterar que el veto a Irene Montero es un error y debe ser levantado, así como instar al equipo de Yolanda Díaz a continuar negociando durante la próxima semana hasta la presentación de las listas".

Explica también "el firme compromiso de Podemos con la unidad y con un acuerdo electoral justo que respete, ante todo, a los inscritos, las inscritas, las militantes y los militantes de Podemos, nuestra mayor fortaleza como organización. Trabajaré hasta el último minuto para lograrlo" y alerta de lo que "nuestro país se juega el próximo 23 de julio, la posibilidad real de que gobierne la coalición del PP y VOX y también la oportunidad de revalidar el Gobierno de coalición y seguir profundizando las transformaciones sociales y feministas"

La reacción de Iglesias al veto a Montero

Por su parte, el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, reaccionó este viernes a la postura de 'Sumar' de excluir de las listas a Irene Montero.

"Me voy a callar hoy para que no se me caigan las lágrimas, eso sí, de orgullo", ha exclamado Iglesias en una escueta intervención en el programa que presenta en la televisión por internet 'Canal Red', en la que también ha comenzado recitando unos versos de la canción 'Guerra Fía' de 'Los Chikos del Maíz' que, según dice, dan "energía en los días difíciles".