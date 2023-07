Sánchez emplaza a Feijóo a acudir al debate para "refutar sus mentiras"

Pedro Sánchez llegaba anoche al mitin de San Sebastián, como al de Huesca… por los pelos. Haciendo lo imposible para estar en dos sitios a la vez y recién llegado de la Cumbre de Bruselas, el candidato socialista llegaba a tiempo de estar con los suyos del PSE, con su número 1 por Vizcaya, Patxi López y con secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza.

Le esperaban 1.500 asistentes en el Kursaal de la Playa de la Zurriola para escuchar los mensajes habituales que ya se repiten casi por ensalmo desde hace varios días. En todo caso, el candidato socialista emplazaba a su principal oponente, Alberto Núñez Feijóo a acudir al debate con él, con Abascal y con Yolanda Díaz, para poder refutar todas sus mentiras, señalaba Sánchez.

No estará el líder del PP, pero en el Kursaal donostiarra Pedro Sánchez dejaba claro que en este final de campaña se siente más en forma, como para haber podido enfrentarse, ahora sí, a su enemigo más peligroso de cara al 23J. Fuentes socialistas señalaban al término del mitin que no será tarea fácil enfocar hacia el PP un debate a tres en el que no hay nadie del PP.

Con la de hoy siete veces ha estado Feijoo en Baleares desde que es líder del PP. Y este martes especialmente agradecido a la flamante presidenta Marga Prohens, pocas horas después de borrar de los tributos del archipiélago el impuesto de sucesiones y donaciones entre padres e hijos.

Después del barro en torno a las pensiones revalorizadas y, hecha la aclaración a primera hora de la mañana en Espejo Público, esta tarde en Palma la polémicas ha apuntado al PSOE. Como se esperaba, Feijóo ha reaccionado al desmentido de Bruselas sobre esas supuestas palabras críticas de Úrsula Von der Leyen sobre su persona. “Es lamentable que la mentira llegue hasta intoxicar a la presidenta de la Comisión Europea. Le pido disculpas porque los españoles no somos así. El sanchismo sí. Nosotros no”, ha proclamado el candidato popular.

Definitivamente este miércoles Feijóo no volará a Canarias. El PP no lo considera apropiado en vista de los incendios en la isla de la Palma. Agenda libre de momento, pero no para asistir al debate que seguirá siendo a tres. Señalan en Génova que “la escalada de insultos y ataques hacia el presidente del PP por parte de PSOE, Sumar y Vox confirma que Feijóo es el rival a batir por parte de todos los partidos, y que todos ellos comparten estrategia”. Así que, a la espera de nuevas localizaciones, compartirá momentos con la España no televisiva… más cercanía y menos platós

SUMAR ha colocado como acto central de campaña para este martes el acto en Málaga. Un mitin con intervención de los cinco primeros de la lista, básicamente de cuota Izquierda Unida, y con Alberto Garzón como gran interviniente. Alberto Garzón, que no se presenta a estas elecciones.

Que sea éste el señalado como acto central de campaña, un poco sí llama la atención. Porque si se trata de darle su espacio a IU, como se le dio a Compromís, o a Más Madrid, o como se lo dará el jueves a los comunes… se queda un poco deslavazado. Parece que pide la presencia, con ellos, de la candidata a presidenta del Gobierno.

Pero Yolanda Díaz ha preferido reservarse un par de días para preparar el debate. Para ella es la gran cita. En él ha puesto todas sus esperanzas, ahí es donde cree que puede conseguir dar el gran salto de la campaña como Feijoó lo dio en el cara a cara. Sería su oportunidad de lograr lo que lleva unos días colocando en todos los actos: que el voto útil de la izquierda es para ella, que es la que mantiene la batalla con Vox por el tercer y cuarto puesto.

Abascal augura que habrá una escalada de tensión en Cataluña si hay un Gobierno del PP y Vox después del 23J. El candidato de Vox ha llegado a decir que está convencido de que puede ser incluso peor que en 2017, teniendo en cuenta que si llegan a La Moncloa se acabarán las concesiones al independentismo y al separatismo.

Encuentro informativo organizado por Europapress en el que Abascal ha aprovechado para denunciar el colapso en Correos y que la “ineficacia voluntaria” del Estado podría dejar sin votar a más de 400.000 electores que no han sido localizados. En ese sentido, esta mañana le ha pedido al Estado que "eche el resto” de aquí al domingo y esta misma tarde han solicitado formalmente a la JEC dos medidas de urgencia: que amplíe el plazo para votar por correo y que permita el voto en urna a quienes no hayan podido completar el proceso.

Y en cuanto al debate a tres de mañana en RTVE, está convencido de que la ausencia de Núñez Feijóo le pasará factura al líder popular, aunque Abascal con quien realmente quiere confrontar -ha reconocido este martes- es con Pedro Sánchez y con “el gobierno de la ruina”.