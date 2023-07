Sánchez ve al PP "desfondado" y pronostica su victoria y "remontada" el 23J

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, se ha mostrado muy optimista y confiado de cara a sus opciones en las elecciones generales del 23 de julio en un acto en Lugo en el que ha pronosticado su victoria el domingo porque "el PP llega desfondando" y los socialistas "en la remontada".

Estas declaraciones las ha hecho en el acto más multitudinario de los socialistas en esta campaña, al que han acudido 4.000 personas entre simpatizantes y afiliados según la organización. Sánchez ha mostrado su optimismo de cara a los comicios y ha reflejado sus buenas sensaciones tras el debate en RTVE en el que no estuvo el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, al que ha vuelto a criticar por su ausencia.

Según Sánchez, Feijóo "perdió estrepitosamente el debate" y "sin abrir la boca", porque "callado" ya dijo todo con su "falta de respeto" a todos los ciudadanos, empezando por no los que "están dudando o no votar" al candidato del PP. El socialista se ha mostrado contundente con la causa por la que considera que el popular no acudió. Ha aseverado que sería "imposible responder a toda la montaña de mentiras" que ha dicho y porque "se avergüenza de comparecer conjuntamente con Abascal".

Pedro Sánchez cierra la campaña en Madrid

Pedro Sánchez, ha elegido Getafe (Madrid) para celebrar el mitin de cierre de campaña de los socialistas. El acto empezará este viernes a las 18:30 horas en el polideportivo La Alhóndiga. El PSOE se ha decantado por echar el cierre a la campaña en esta localidad, uno de sus feudos del sur de Madrid en los que logró mantener la alcaldía tras las elecciones municipales del 28 de mayo, a pesar de perder un concejal.

Antes, este viernes a las 16:00 el presidente del Gobierno estará en Julia en la Onda con Julia Otero, en la sintonía de Onda Cero, en la página web y también en la APP para poder seguir todos los detalles de la entrevista.