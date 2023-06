El plazo que tienes para argumentar tus alegaciones y 'librarte' de la mesa electoral

Pedro Sánchez anunció el adelanto de los comicios generales "a la vista de los resultados de las elecciones autonómicas y municipales" del pasado 28 de mayo. Así lo justificó el presidente del Gobierno tras conocer la victoria del PP en las urnas, que consiguió una ventaja de tres puntos frente al PSOE.Por esta razón, España deberá enfrentarse a un nuevo proceso electoral el próximo 23 de julio, día en el que se decidirá quién estará al mando del Gobierno durante la próxima legislatura.

No obstante, la convocatoria de las elecciones generales en pleno verano ha levantado grandes dosis de preocupación entre los españoles, quienes pueden ser llamados a formar parte de una mesa electoral en mitad de sus vacaciones. A continuación, te contamos el procedimiento que debes seguir para eximirte de esta responsabilidad.

Cómo 'evitar' ser parte de la mesa electoral

Recordemos que cada mesa electoral está compuesta por un presidente y dos vocales, cuyas funciones son de obligado cumplimiento. Estos son escogidos a través de un sorteo que se celebra entre el 22 y el 28 de junio, por lo que esel azar el que escoge los nombres de los elegidos para recoger el voto de los electores.

Pero ¿Qué ocurre si has sido uno de los elegidos? La Junta Electoral de Zona te lo notificará en un plazo de tres días mediante una carta por correo certificado que te entregará un cartero en tu domicilio. En caso de no poder dártela en mano, te dejará un aviso para que la recojas el comunicado en Correos. Desde ese momento, tendrás hasta una semana para presentar los motivos por los que no puedes acudir a la mesa, aunque sólo serán validados si están recogidos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

Cinco días más tarde podrás saber si las excusas que has justificado son aprobadas y de ser así, habrás conseguido librarte de la mesa electoral, siendo sustituido por el primer suplente.

El procedimiento para presentar alegaciones

Para evitar ser miembro de una mesa electoral en caso de haber sido llamado, sólo tienes que presentar un documento identificativo (DNI, pasaporte o carnet de conducir) y la documentación que justifica tu petición en la Junta Electoral de la zona que te corresponda. Una vez allí, también tendrás que rellenar el impreso de solicitud de excusa.

Asimismo, las alegaciones pueden realizarse vía Internet gracias a 'Excusas', una aplicación informática ofrecida por la Junta Electoral Central. Para acceder a ella hay que introducir el CSV, un código que viene indicado en la parte inferior de la carta en la que se requiere tu presencia el 23 de julio.

Consecuencias de no asistir a la mesa sin previo aviso

Si eres designado como integrante de una mesa e incumples tus funciones o no apareces durante la jornada electoral porque se te pasa el plazo para presentar alegaciones, estarás infringiendo la ley, lo que trae consigo graves consecuencias: en el mejor de los casos serás sancionado económicamente pero, en el peor de los supuestos, podrías ingresar en prisión durante un periodo comprendido entre los tres meses y un año.