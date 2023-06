Pedro Sánchez explica qué hay detrás de la promesa del PP de "derogar el sanchismo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señaló este sábado que el PP no habla de economía o servicios sociales ante el 23-J, sino que menciona solo "derogar el sanchismo", y eso no es otra cosa que "una ausencia total" de programa económico "creíble" con "una mezcla de retroceso social".

Sánchez se expresó en estos términos durante un acto de precampaña en Tenerife, donde estuvo arropado por el presidente en funciones de Canarias, Ángel Víctor Torres; el ministro de Industria, Héctor Gómez; y los cabeza de lista a las elecciones del 23-J por el PSOE en ese territorio.

El jefe del Ejecutivo calificó de "falsa" la disyuntiva que plantea el PP de que hay que elegir entre "Sánchez y España" y argumentó que si él dijera que hay que elegir entre "Feijóo o la felicidad" o "Feijóo o el planeta", la gente pensaría: "Este hombre me está tomando el pelo".

En este punto, volvió a exigir al PP que "den menos excusas y más debates" para confrontar proyectos políticos e ironizó con que "lo de Feijóo con los debates es como los gimnasios en enero: uno se apunta pero nunca va".

Sánchez señaló que su proyecto se resume en el verbo "hacer" y "enfrente tenemos un proyecto que se sintetiza en el verbo deshacer", que no se concreta en nada, salvo en "derogar lo hecho en los últimos años". A su juicio, no se puede "subestimar el poder del voto", porque hay gente que no acude a las urnas y "luego nos encontramos con que hay municipios que se declaran libres de Lgtbi" o se "cambian las Concejalías de Igualdad por las de Familia, como si fueran antitéticos la igualdad y la familia".

"Puente al pasado"

"Los acuerdos entre Feijóo y Abascal son un puente a un pasado con unos debates que creíamos superados y en los que estoy convencido de que la ciudadanía española no se refleja en su mayoría. Y por eso, quiero decir que no se puede justificar todo, que en este intercambio impúdico entre derechos y votos no se puede decir que hay divorcios duros ni blandos. La violencia machista es injustificable", prosiguió Sánchez aludiendo al candidato que Vox presentará por Valencia al Congreso de los Diputados, que fue condenado por malos tratos.

En su intervención, Sánchez dijo a quienes están interesados por la economía que esta "va como una moto" y avisó de que "derogar lo que funciona es hacer gripar" a la marcha del país.

"Recuerdo a la derecha decir que la mejor política social es la que crea empleo. Pues este Gobierno ha creado empleo como nunca y ha hecho política social como jamás. Y queremos seguir haciéndolo otros cuatro años más", arengó el líder socialista a los asistentes.

En este punto, se preguntó que si "decir Sánchez o España significa que los que no votamos a Feijóo o a Abascal somos la anti-España" y alertó de que decir eso es "muy peligroso" cuando, además, "el PSOE es el único partido que lleva la E de España" en sus siglas.

Al respecto, reconoció que tanto el PP como el PSOE defienden a España, pero con la diferencia de que los socialistas apuestan por "una España en la que quepamos todos".

"Tanto monta, monta tanto"

Por todo ello, exhortó a la izquierda a que se movilice y acuda a las urnas, ya que si no, se produce la llegada a la Presidencia de instituciones como los parlamentos autonómicos de personas que son "negacionistas científicos" y que estaban en contra las vacunas de la covid-19.

En su alocución, el presidente del Ejecutivo proclamó que pese a las críticas que recibe, "merece la pena todo" y sacó pecho de haber logrado aprobar 200 leyes que "significan 200 avances".

En cambio, anticipó que "la propuesta de Feijóo y Abascal, que "tanto monta, monta tanto", consiste en retroceder. "Ante su propuesta de derogar, derogar y derogar, nosotros decimos avanzar, avanzar y avanzar", lanzó Sánchez.