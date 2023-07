Las palabras de Felipe González sobre la lista más votada reabren el debate interno en el PSOE antes del 23J

Pedro Sánchez ha anunciado que presentará su programa electoral este viernes, pero incluso antes de conocer las propuestas del Gobierno, el PSOE se ha enfrascado en un debate sobre qué hacer el día después de las elecciones si no hay un escenario de victoria socialista.

Expresidentes como Felipe González abogan por facilitar la gobernabilidad si solo hay una opción de gobierno, aunque no sea la socialista. Sin embargo, Sánchez y Zapatero se inclinan por no permitir que el PP pueda gobernar. Así lo ha explicado Sánchez este martes en Telecinco: "Cada vez que el PP ha necesitado la abstención del PSOE, lo hizo, en contra de mi criterio. En 2019, en dos ocasiones, el PP votó en contra".

Así, González reabre el debate de no pedir nada por gobernar argumentando que después tendrán que buscar acuerdos en cada proyecto que quieran sacar adelante. Sánchez no quiere que la idea coja cuerpo en el PSOE, al mismo tiempo que defiende haberse apoyado en ERC o Bildu para buscar "votos debajo de las piedras" para sacar adelante las reformas sociales.

Las palabras de Felipe González

El expresidente del Gobierno aboga en un artículo por dejar gobernar a la lista más votada "cuando no haya otra opción" y defiende los pactos de "centralidad", ya que advierte de que cuando estos desaparecen el país "se debilita", "se polariza" y "pierde credibilidad".

En el artículo 'Pónganse de acuerdo', publicado en el monográfico de Nueva Revista 'Pactar es progresar' y difundido este lunes, González señala que en España hay propuestas de pactos "que podrían tener sentido si no estuviéramos atrapados en bloqueos políticos".

"Hace seis meses tendrían más sentido que ahora, que es más difícil. Busquemos soluciones en las que la lista más votada sea aceptable cuando no haya otra opción. ¿Qué pedimos a cambio de permitir gobernar? No pedir nada. Si no pides nada, tendrán que llegar a acuerdos en cada proyecto de ley y en el presupuesto. ¿Por qué no se transmite esa experiencia política acumulada?", se pregunta en el artículo.

González asegura en este mismo escrito que los pactos han sido "una constante" en toda su experiencia política, sobre todo en la Transición, en la que destaca que se alcanzaron "hitos" de negociación como los llamados Pactos de la Moncloa.

Y subraya además que es partidario "especialmente de los pactos de centralidad", ya que a su juicio "fortalecen no solo la democracia, sino también el destino de un país".

"Cuando estos pactos de centralidad desaparecen, el país se debilita, se polariza, pierde fuerza y credibilidad tanto interna como internacionalmente. Y ahí es donde estamos ahora", añade en su artículo González, que pone por ejemplo Estados Unidos y países de América Latina como Brasil.