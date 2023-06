Los pactos con Vox se le atragantan al PP: Feijóo reprende al número 2 de Vox en Valencia por negar la violencia de género

Tras la polémica levantada por sus declaraciones negando la existencia de la violencia machista, el número dos de Vox en Valencia, ha rectificado (a medias) y ha condenado la violencia machista, pero sigue negando la existencia de la de género.

Feijóo ha garantizado que no dará "ni un paso atrás en la lucha contra la lacra de la violencia de género"

Sus afirmaciones esta mañana en TVE han provocado la reacción y respuesta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha tenido que salir a defender la posición del PP respecto a este asunto. Feijóo ha recalcado que la violencia de género sí "existe" y, dicho esto, ha garantizado que el PP no dará "ni un paso atrás en la lucha contra esta lacra".

Así, Feijóo intenta marcar distancia con Vox a pesar de haber pactado con el partido de ultraderecha en Valencia.

El líder de los 'populares' valencianos asegura que su gobierno reforzará las medidas de protección sobre la mujer

También ha salido al paso de estas declaraciones, el líder de los 'populares' valencianos y futuro 'president', Carlos Mazón. "La violencia de género y la violencia sí existen. Es una lacra contra la que no voy a dejar de luchar. El Gobierno que presida no solo no va a dar un paso atrás, sino que reforzará cualquier medida de protección sobre la mujer contra cualquier forma de violencia", ha recalcado en redes sociales. "Violencia de género o violencia machista. Sin ninguna duda", ha zanjado.

El pacto de PP y Vox en Valencia hacía referencia a la "violencia intrafamiliar"

PP y Vox dieron a conocer este jueves 50 puntos en los que se basa su acuerdo en el gobierno de la Generalitat Valenciana en el que se aludía a la "violencia intrafamiliar", pero no a la violencia machista o de género.

El acuerdo programático sostiene que defenderán "los derechos de las familias" y promoverán políticas que "perseguirán erradicar la violencia intrafamiliar, en especial las que sufren mujeres y niños, garantizando la igualdad entre todas las víctimas".

Yolanda Díaz arremete con Feijóo por pactar con quienes niegan la violencia de género

La vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha replicado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "pactar con quienes niegan la violencia de género y los derechos de las mujeres es un enorme paso atrás".

Así ha contestado, a través de su cuenta de Twitter, al mensaje de Feijóo en la misma red social afirmando que la violencia de género sí "existe" y que su partido no dará "ni un paso atrás en la lucha contra esta lacra".

La reacción de Yolanda Díaz contra Feijóo en Twitter