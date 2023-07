El Ministerio del Interior advierte para que no piques con esta estafa sobre si te ha tocado mesa electoral

El 22 de diciembre se celebra el sorteo más famoso del año. Sin embargo, este 2023 le ha salido un duro competidor. El sorteo para ser miembro de una mesa en las elecciones generales del 23 de julio. Y ante esa expectación, los delincuentes han visto una oportunidad y así lo ha alertado el Ministerio del Interior.

Se trata de una estafa mediante el método de phising. En este caso, los ciberdelincuentes tratan de robar los datos personales mediante una página web falsa de un supuesto Ministerio de Interior.

"Si recibes un mensaje como el de la imagen, ten claro que no te lo envía el Ministerio del Interior. Se trata de un intento de phishing: NO HAGAS CLIC", advierten desde la institución. En ningún caso, serça el ministerio el que te comunique si te ha tocado o no una mesa ya que este aviso llega mediante correo certificado.

La estafa incluye el siguiente mensaje: "Como bien sabrá el próximo 23 de Julio se celebra las elecciones generales del Gobierno de España. Su participación reviste una importancia incuestionable, pues de ella depende la concreción de un gobierno. Su presencia en las urnas y su voz en las decisiones políticas son el punto de quiebre que puede ejercer una influencia notable, contribuyendo así al progreso y bienestar generalizado. En el siguiente botón podrá comprobar sus datos, así como verificar si ha sido llamado a una mesa electoral". A continuación adjuntan un enlace para que el usuario clique y en ese momento caiga en la estafa.