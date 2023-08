Junts desconfía del PSOE y asegura que aún no han hablado sobre la investidura

La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras, ha reafirmado este jueves su "desconfianza" en el PSOE a pesar de haber apoyado a los socialistas para hacerse con la mayoría en la Mesa de la Cámara. Nogueras ha dejado claro que su acuerdo se limita solo a este órgano y que aún no han hablado sobre una posible investidura de Pedro Sánchez.

"Hoy no hay ninguna conversación ni negociación respecto a la investidura. Insisto en lo que he dicho antes, que el principio de desconfianza hace que seamos muy escrupulosos y muy prudentes, por lo tanto, nosotros no entraremos en este tema en absoluto", ha explicado.

El acuerdo entre ambas formaciones incluye la creación de una comisión de investigación sobre los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils, la reactivación de la comisión de investigación sobre "las cloacas del Estado y el caso Pegasus" de espionaje a dirigentes independentistas y el uso del catalán en el Congreso "con plena normalidad, junto con el resto de lenguas oficiales del Estado".

Este último punto ha sido ratificado de forma inmediata por la propia presidenta de la Mesa, Francina Armengol, que en su primera intervención en el cargo ha anunciado que permite el uso de lenguas cooficiales en las sesiones parlamentarias afirmando que la riqueza de este país reside, precisamente, "en su pluralidad".

Además, el ministerio de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel Albares, ha enviado una carta a la presidencia de la Unión Europea (UE), que ostenta España durante este semestre, para solicitar la inclusión del catalán, el euskera y el gallego en el régimen lingüístico de la UE.