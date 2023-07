Irene Montero responde a Rajoy: "Las vidas trans sí importan"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha contestado este viernes a las declaraciones del ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que en un mitin del PP se refirió a Ley de Bienestar Animal o "los transexuales" como "temas que a nadie le importan, por los que nadie pregunta".

Montero ha respondido a Rajoy a través de su cuenta de Twitter con un mensaje muy claro en el que reivindica que "las vidas trans sí importan".

La titular de Igualdad ha participado este viernes en un acto de la Generalitat bajo el título 'Defendamos los derechos feministas', en el que ha llamado a "no callar" ante la "ola reaccionaria" de los discursos de PP y Vox.

Tras quedar fuera de las listas de Sumar, Montero ha sido aclamada a su llegada al Palau Robert de Barcelona, donde se ha celebrado el acto. Desde allí ha animado a "proteger la coalición, proteger la mayoría plurinacional de investidura y proteger el feminismo" recalcando que "son tareas democráticas de primer orden".

La ministra ha argumentado, además, que las políticas feministas no son una cuestión simbólica sino un mensaje "muy importante" para las mujeres que están en situación de violencia machistas y ha asegurado que si los feminismos y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres sin "uno de los objetivos que los reaccionarios tienen en su agenda de involución" es importante hablar de ellos y tratarlos como un pilar a la hora de hacer políticas públicas.

Sumar también carga contra Rajoy

Por otro lado, voces de la coalición liderada por Yolanda Díaz también se han mostrado muy críticos con las declaraciones de Mariano Rajoy. El portavoz de campaña, Ernest Urtasun, ha arremetido contra él asegurando que es una "vergüenza que alguien que ha sido presidente" diga que las "personas trans y sus derechos no importan".

También la portavoz de feminismos y derechos LGTBI, Elisabeth Duval, ha declarado que "lo que de verdad le gustaría al PP que no importara o preocupara a nadie y tapan es otra cosa, a la que han dedicado esta campaña: la mentira y el engaño, sembrar desconfianza sobre instituciones como Correos o repetir falsedades sistemáticamente".