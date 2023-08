Feijóo propone al PSOE un gran acuerdo constitucional: "Sería la gran solución para nuestro país"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo prepara la investidura siendo consciente de la dificultad de reunir los cuatro apoyos que le restan para lograr la mayoría suficiente (176 diputados), pero "sin renunciar a ello", y tiende la mano al PSOE para explorar un gran acuerdo constitucional porque "la gran solución sería un pacto con los 258 escaños de PP y PSOE".

En una entrevista en 'El Mundo', Feijóo acusa a Sánchez de "ceder la soberanía de España" a los partidos independentistas, y asegura que si él también lo hiciera, sería "presidente del Gobierno". No obstante, el líder popular asegura que no está dispuesto a ello, no va a "ceder la Constitución", aunque se abre a "escuchar las reivindicaciones de Junts" dentro del marco legal.

Núñez Feijóo afirma que "si no explorase la posibilidad de un gran acuerdo constitucional en nuestro país ante un resultado electoral que ha sido un fracaso para los partidos independentistas, que sólo han obtenido el 6% del voto frente al 94% del voto restante, no estaría cumpliendo con mi deber".

"Y quien ceda al independentismo la gobernabilidad de España lo tendrá que explicar", asevera.

Cuestionado sobre el modelo territorial señala que "voy a escuchar a los presidentes autonómicos, a todos aquellos que quieran aportar. Primero, porque al final son los representantes del Estado en las comunidades. Segundo, porque están gestionando los grandes servicios públicos. Y tercero, porque sé perfectamente que deberían tener mucho más peso en la política española de lo que el Gobierno de Sánchez les ha dado".

"Hablaré con los presidentes autonómicos antes de la investidura. Debo escuchar a los que quieran decir algo" explica, para añadir que "hay que buscar una solución a las tensiones territoriales que tenemos, pero dentro de la Constitución".

Nuestro compromiso de regeneración democrática está más vigente que nunca, dice Feijóo, y aclara que "el Senado es una asignatura pendiente".

Ofrece a Junts escuchar sus propuestas "dentro del respeto a la Constitución"

Ante las posibles conversaciones con Junts en la búsqueda de acuerdos para la investidura, Feijóo opina que el PP "no es rival político e ideológico de Junts" ya que "desde el punto de vista económico, es un partido de centroderecha, o al menos lo era. Tanto Junts como el PNV eran partidos de centroderecha", pero, insisto, "lo que pide un partido independentista es la ruptura de la Constitución y la independencia, y esas dos cuestiones no las voy a ceder".

Valora el apoyo de Vox para su investidura

Reconoce las "profundas discrepancias" que mantiene su partido con Vox pero valora "y mucho", el hecho de que Vox esté dispuesto a apoyar la investidura sin entrar en el Gobierno y sin pedir más que respetar la Constitución.

"Eso es un gesto de la tercera fuerza política de mi país que he de reconocer", lo que en su opinión es "incuestionable", afirmando al respecto que los 11 millones de votos que han obtenido Vox y el PP merecían una mayoría "en la que voy a seguir trabajando en el futuro".

"No soy pesimista, al contrario", afirma.

Núñez Feijóo dice que "el PP está preparado para hacer oposición" sabiendo que es un partido de gobierno en más del 65% de la población española, y añade que "si después de ganar las elecciones el presidente es un diputado que tiene menos votos que el líder del PP, haremos la oposición que nos corresponde".