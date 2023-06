Feijóo insiste en que el pacto con Vox en la Comunidad Valenciana no "cuestiona la violencia machista"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que si Pedro Sánchez gana las elecciones generales del próximo 23 de julio se abstendrá en su investidura "para que no gobierne con Podemos e independentistas". En este sentido, Feijóo le ha pedido a Sánchez que hago lo mismo y que se abstenga si el PP gana los comicios para facilitar "un gobierno en solitario".

"Si le preocupa que Vox esté en el Gobierno de España, si gana el PP facilite su investidura", le ha pedido a Sánchez. No obstante, el líder del PP no cree que al PSOE le importe "que Vox gobierne", si no que lo haga el PP.

En una entrevista en la Cadena Ser, Feijóo también se ha referido a la polémica de los últimos días: el pacto del PP y Vox en la Comunidad Valenciana y las declaraciones del 'número dos' de Vox negando la violencia machista.

Sobre este tema, el líder de los populares ha asegurado que no hay "una sola coma del acuerdo" que han cerrado con que "cuestione la violencia machista", después de que ese pacto hable expresamente de la violencia intrafamiliar en la que pone el acento la formación de Santiago Abascal.

Feijóo ha señalado que en la Comunidad Valenciana las políticas de igualdad "le corresponden, en su caso, al presidente Mazón, no a ninguna consejería que pueda ostentar el partido Vox".

"Segundo, no hay una sola coma del acuerdo que vaya en contra o cuestione la violencia machista. Y tercero, el señor Mazón lo ha dicho claramente", ha enfatizado, después de que el candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat haya confirmado que mantendrá la ley sobre esta cuestión.

Por todo ello, el jefe de la oposición ha señalado que "si toda la discusión es ésa", él está "bastante tranquilo al respecto". Tras asegurar que la violencia de género existe, ha afirmado que "no hay un solo texto, ni una sola línea en los acuerdos que pueda firmar el PP y Vox que lo niegue".

Al ser preguntado por qué en algunos municipios en los que se ha pactad con Vox se están cambiando las concejalías de igualdad por concejalías de familia, Feijóo ha señalado que habrán hecho lo que hayan "considerado oportuno" y ha agregado que la igualdad y la familia "no son conceptos contradictorios".

Además, ha recalcado que el populismo de Podemos es "absolutamente claro y contundente". "De Vox todavía no lo sabemos porque todavía no ha gobernado. Vamos a ver lo que ocurre", ha manifestado el presidente de los 'populares'.

Afirma que no acepta lecciones sobre pactos del PSOE

Sobre si descarta un gobierno con Santiago Abascal como vicepresidente del Gobierno, Feijóo ha señalado que quiere gobernar en solitario tras las elecciones del 23J. "Parafraseando al presidente del gobierno se lo puedo repetir muchas veces: quiero gobernar en solitario, esto es lo que le puedo decir", ha proclamado.

Dicho esto, ha recalcado que no "acepta lecciones de pactos del PSOE" y ha puesto en valor que su partido haya permitido a los socialistas gobernar en Barcelona y Vitoria. Y ha recalcado que el PSOE ha venido "gobernando con Bildu y con los independentistas". "Pido un poco de equidad y un poco de decencia", ha expresado.